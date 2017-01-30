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Блокбастер Бондарчука обогнал фэнтези с Мэттом Дэймоном в минском прокате
Российский фантастический фильм «
Фильм Федора Бондарчука «Притяжение» заработал в кинотеатрах столичного «Киновидеопроката» 57 тысяч белорусских рублей — это первое место по итогам выходных. Российский блокбастер обогнал дорогостоящий проект Чжана Имоу «
На удивление блокбастер Бондарчука получил положительные отзывы критиков. Так, обозреватель журнала «Искусство кино» Нина Цыркун пишет:
— Фильм Федора Бондарчука напоминает: главное качество, выделяющее нас из мира братьев меньших, — это способность говорить, а следовательно, — договариваться. Проблемы начинаются с того, что договориться не получается у самых близких — дочери-старшеклассницы Юли с отцом, комендантом Москвы, а потом эта ситуация вырастает до космического масштаба. Прислушаться к другому и, может, благодаря этому общению разобраться в себе — в этом, на мой взгляд, главный посыл «Притяжения».
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В России за стартовые дни проката «Притяжение» заработало почти 371 миллион российских рублей (сумма равна бюджету картины). Нет сомнения, что проект в итоге окупит себя, ведь российскую фантастику для показов купили еще 40 стран мира.
На втором месте в Минске уверенно держится мюзикл «
Четвертое и пятое места в столице у проектов «
В США первую строчку проката сохранил триллер «Сплит» режиссера М. Найт Шьямалана. Фильм с бюджетом в 9 миллионов долларов уже заработал более 100 миллионов. В Минске премьера картины ожидается в марте.
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Также стоит отметить не очень сильный старт новой части «Обитель зла» в США. Дома картина заработала только 14 миллионов долларов в премьерный уик-энд.
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Российский фантастический фильм "Притяжение" стал лидером столичного проката. В Америке вторую неделю к ряду первую строчку занимает триллер "Сплит".
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