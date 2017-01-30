Российский фантастический фильм « Притяжение » стал лидером столичного проката. В Америке вторую неделю к ряду первую строчку занимает триллер «Сплит». Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





Фильм Федора Бондарчука «Притяжение» заработал в кинотеатрах столичного «Киновидеопроката» 57 тысяч белорусских рублей — это первое место по итогам выходных. Российский блокбастер обогнал дорогостоящий проект Чжана Имоу « Великая стена », главную роль в котором исполнил Мэтт Дэймон: сборы фэнтези составили 30 тысяч рублей (это третье место минского проката).

На удивление блокбастер Бондарчука получил положительные отзывы критиков. Так, обозреватель журнала «Искусство кино» Нина Цыркун пишет:

— Фильм Федора Бондарчука напоминает: главное качество, выделяющее нас из мира братьев меньших, — это способность говорить, а следовательно, — договариваться. Проблемы начинаются с того, что договориться не получается у самых близких — дочери-старшеклассницы Юли с отцом, комендантом Москвы, а потом эта ситуация вырастает до космического масштаба. Прислушаться к другому и, может, благодаря этому общению разобраться в себе — в этом, на мой взгляд, главный посыл «Притяжения».

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



В России за стартовые дни проката «Притяжение» заработало почти 371 миллион российских рублей (сумма равна бюджету картины). Нет сомнения, что проект в итоге окупит себя, ведь российскую фантастику для показов купили еще 40 стран мира.

На втором месте в Минске уверенно держится мюзикл « Ла-ла Ленд », сборы картины на этот раз составили 36 тысяч белорусских рублей. Мировые сборы картины составляют 223,5 миллиона долларов.





Четвертое и пятое места в столице у проектов « Три Икса: Мировое господство » и « Балерина ». Сборы фильмов — по 27 тысяч рублей.

В США первую строчку проката сохранил триллер «Сплит» режиссера М. Найт Шьямалана. Фильм с бюджетом в 9 миллионов долларов уже заработал более 100 миллионов. В Минске премьера картины ожидается в марте.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Также стоит отметить не очень сильный старт новой части «Обитель зла» в США. Дома картина заработала только 14 миллионов долларов в премьерный уик-энд.