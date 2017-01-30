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Совмин утвердил список товаров, регулируемых исполкомами
31.01.2017 09:16 — Разное | Ежедневник
Постановлением Совета министров от 27 января 2017 года № 81 утвержден перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года.
Также внесены изменения в постановление правительства от 17 января 2014 года № 35.
В частности, согласно документу, в названный перечень вошли такие товары, как свежий картофель, свежая свекла столовая, свежая морковь столовая, свежая капуста белокочанная, свежий лук репчатый.
При этом к социально значимым товарам, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года, не относятся свежие картофель, свекла столовая, морковь столовая, откалиброванные, мытые, расфасованные в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора.
Настоящее постановление принято в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 ”О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь“ и Протоколом об общих принципах и правилах конкуренции (приложение № 19 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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Постановлением Совета министров от 27 января 2017 года № 81 утвержден перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским...
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