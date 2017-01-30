Межгосударственные отношения Беларуси и России часто оказываются в заложниках у сиюминутной политической конъюнктуры, которая, однако, имеет ярко выраженное экономическое объяснение. Нынешний белорусско-российский нефтегазовый спор длится уже больше года, а сама "история вопроса" является ровесником Союзного государства, поэтому современный энергетический конфликт всего лишь "еще один", то есть не первый и, увы, далеко не последний.



© Sputnik Виталий Тимкив Газовый долг Минска растет, переговоры прошли безрезультатно

Залпы картечи и ответ Царь-пушки

Тем не менее в этот раз до последнего момента стороны не выносили сор из избы и не мешали политику с экономикой, однако с начала 2017 года фиксируются процессы, свидетельствующие о подключении к переговорам тяжелой артиллерии информационной войны. Пока так еще нельзя сказать наверняка, но разведку боем на белорусском направлении ряд российских СМИ уже точно провели. В январе целая серия программ популярных ток-шоу на российских телеканалах была посвящена Беларуси, и общий посыл, к сожалению, умеренно негативный. Конечно, ситуация еще далека до 2011 года, когда по НТВ крутили серию компрометирующих фильмов "Крестный Батька", однако то, что нынешнее "покусывание" вполне может превратиться в полноценную атаку, официальный Минск должен ощущать, как говорится, спинным мозгом.

Белорусское государство со своей стороны очень просто, прагматично и технократично, и, вероятно, именно по этой причине достаточно эффективно: "против лома нет приема". История прошлых подобных "войн" указывает, что на залпы картечью российской прессы из Минска всегда толком отвечала лишь одна Царь-пушка в лице президента Лукашенко. Насколько эффективна эта тактика — сложно судить, однако дела обстоят именно так и не иначе. При этом из той же истории белорусско-российских отношений понятно, что рано или поздно вместо команды "Пли!" поступит указание "Прекратить огонь!" и на некоторое время наступит затишье, начнется "любовь и голуби", белорусская тема уйдет из СМИ, но неприятный осадок, как и большая часть проблем, останутся до следующего раза.

Что такое российские субсидии и почему Лукашенко не поехал на саммит ЕАЭС?

К сожалению, на экспертно-медийном уровне никто не пытается провести ревизию существующих противоречий в сфере экономики, сопоставив позиции Москвы и Минска. В Беларуси очень болезненно воспринимается тема российских "субсидий", так как речь идет не о дотировании, а о кредитовании отечественной экономики, которое отнюдь не носит для РФ безвозмездный характер. Ставки и условия выделения кредитов у ЕАБР даже жестче, чем у МВФ, а доходность по выделенным Беларуси займам для России в два раза выше, чем прибыль от приобретения ценных бумаг США. К примеру, в 2011-2016 годах Беларуси были выделены кредиты на сумму 5,8 миллиарда долларов, по которым уже уплачены проценты на сумму 860 миллионов долларов и 1,6 миллиарда долга возвращены.

Еще с началом функционирования Союзного государства, а позже ТС и ЕАЭС, Минск и Москва неоднократно договаривались о том, что уровень доходов "Газпрома" от продаж газа в Беларуси и России должен сравняться. Однако воз и ныне там. Причем только за последние 10 лет "евразийского строительства" дополнительная нагрузка на белорусский бюджет из-за разницы в цене на газ составила 15 миллиардов долларов. То же самое касается нефти, которая, если верить сообщениям СМИ, предоставляется белорусам чуть ли не бесплатно и в любых объемах. На самом деле российская сторона действует весьма прагматично: нефть для переработки направляется в рамках отведенных квот, после чего Беларусь уплачивала так называемые вывозные пошлины на экспортируемые нефтепродукты. В 2011-2015 годах сумма этих выплат составила 13,2 миллиарда долларов, которые были напрямую возвращены в российский бюджет. Кроме того, 1,1 миллиарда было выплачено в виде премий российским поставщикам, так как эта сумма фактического "отката" была изначально заложена топ-менеджментом компаний в формулу цены на нефть для Беларуси. Далее, в 2015 году при подписании договоренностей о ЕАЭС российской стороной было гарантировано смягчение механизма выплаты таможенных пошлин на нефть, однако впоследствии правительство РФ инициировало "налоговый маневр" на добычу полезных ископаемых, что фактически нивелирует любые положительные эффекты для нашей страны.

Иным проблемным аспектом является соблюдение договоренностей о создании абсолютно безбарьерной среды в экономическом взаимодействии, которые были достигнуты еще в 2009 году при подписании документов о формировании Таможенного союза. Как известно, практика изъятий и ограничений существует до сих пор, количество таких товарных позиций составляет более 300. При этом белорусская продукция постоянно дискриминируется на российском рынке через односторонние решения Россельхознадзора, институт обжалования подобных решений до настоящего времени отсутствует, а предложения Минска о создании фитосанитарных органов ЕАЭС, общего евразийского товарного бренда просто повисли в воздухе. Соответственно, становится более понятным решение Лукашенко воздержаться от поездки в Санкт-Петербург на очередной евразийский саммит, так как поводов поднимать бокалы с шампанским за Таможенный кодекс ЕАЭС, положения которого можно безнаказанно не соблюдать, у белорусского президента совсем немного.

Евразийскому союзу необходимо компромиссное мышление

В Минске считают, что Беларусь никогда не просила преференций, а только лишь настаивала на равных условиях конкуренции на общем рынке, что неизменно гарантировалось партнерами при подписании очередных союзных договоренностей. Наша страна всегда шла в авангарде интеграции, не только участвуя во всех интеграционных проектах России, но сама инициировала процессы сближения. В Беларуси неоднократно "входили в положение" партнеров, которые просили "подождать", так как нужно "выработать общие правила игры", однако представляется, что минус евразийской интеграции как раз таки в том, что в существовании "общих правил" крупный российский капитал зачастую не заинтересован. Нередко союзникам Москвы предлагается сближение по принципу "тебе вершки, а мне корешки", а этот вариант, даже в случае его реализации, сам по себе является либеральной миной, которая рано или поздно взорвет евразийский дом.

При этом, естественно, сама целесообразность евразийской интеграции, как и пророссийский вектор внешней политики, не ставится под сомнение в принципе. Несмотря на все вышеперечисленные "обиды", союз с Россией для Беларуси выгоден по политическим, военным и экономическим соображениям. Без продаж на российском рынке отечественная индустрия просто умрет в одночасье, и вся белорусская экономика выстраивалась именно с учетом потребностей РФ. Поэтому вдвойне неприятно, когда отдельные "специалисты" начинают считать "субсидии", ведь, напомним, что с разговоров "кто кого кормит" в свое время началось разложение Советского Союза. Такая постановка вопроса явно не способствует созиданию, в то время как переход к компромиссному и наднациональному мышлению остро необходим Евразийскому союзу. В случае отказа от коммерческого и национального эгоизма, на общем рынке места хватит всем, нужно просто уметь поступаться малым ради большего.

Причем нельзя ни в коем случае считать, что виновна лишь одна сторона, а другая остается вся в белом. Минск также должен проанализировать все претензии партнеров и максимально уйти от конфликтности в отношениях. Вместо перебрасывания аргументами и парирования в духе "сам дурак", Беларуси и России ради общего будущего нужен принципиальный договор. Дело за малым, вопрос лишь в доверии. Поживем, увидим…