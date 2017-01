Тот факт, что воспитание детей — это исключительно женская обязанность, по-прежнему остается одним из сильнейших стереотипов и мало кем оспаривается даже в современных реалиях. Чем чревата такая нагрузка для женщины? Страдают ли дети? Есть ли угроза браку? Об этом мы поговорили с психологом, преподавателем психологии развития в Институте Ньюфелда, директором русского отделения Института Ньюфелда, основательницей сообщества осознанного родительства «Заботливая альфа» Ольгой Писарик.





— Ольга, давайте начнем вот с чего: почему в ситуации, когда детьми практически полностью занимается женщина, нет ничего хорошего?

— Прежде всего надо понимать, что никогда в истории развития человека и человечества не предполагалось, что ребенок выращивается усилиями одного взрослого. Даже двух взрослых мало!

Существует замечательная африканская поговорка — It takes a (whole) village to raise a child (Для того чтобы вырастить ребенка, требуется целая деревня). Она отлично передает специфику воспитания детей — хорошо, когда вокруг ребенка находится много заботливых, заинтересованных в его благополучном развитии взрослых, которые помогают «главному взрослому» заботиться о нем.

Да, у ребенка обязательно должен быть «главный взрослый»: тот, кто осуществляет основной уход, проводит с ним больше всего времени, рядом с которым ребенок чувствует себя максимально безопасно, к которому бежит за успокоением и утешением. Психологи называют такого человека «основная фигура привязанности», обычно это мама, но не обязательно, это может быть любой заинтересованный взрослый, готовый заботиться о ребенке и заботу которого (это очень важно!) принимает ребенок.

Когда в семье детьми и домашними делами практически полностью занимается женщина, это означает, что на одного человека взвалены обязанности, которые в норме должны делиться на 5−6 человек. Последствия такой «несправедливости» и перегрузки очень разрушительны.



— Чем это чревато для женщины?

— Невозможно одновременно быть и мамой, и няней, и поваром, и уборщицей, и женой, и женщиной, и интересным (хотя бы самому себе) собеседником. Причем не просто быть, а нравиться себе во всех этих проявлениях. При этом женщины от себя ожидают именно этого, а общество активно поддерживает их ожидания. Если вы посмотрите на любую рекламу, так или иначе связанную с семьей, то вырисовывается довольно характерный собирательный образ замужней женщины: она приятна для глаз, следит за собой, разбирается в косметике и хорошем белье, занимается спортом, восхищает мужа, который после работы со всех ног бежит домой, кормит семью сбалансированной органической едой либо едой «которая-делает-всех-счастливыми», лечит всех правильными лекарствами, занимается с детьми, читает им на ночь книжки, подтыкает одеялко и возит на развивающие занятия, не забывает посидеть в кафе с подругами и пройтись по магазинам.

Фактически от современной матери требуется одно — быть удобной и организовывать удобную жизнь тем, кто ее окружает.

Но быть удобной для окружающих и быть хорошей матерью своему ребенку — это совершенно разные вещи! А часто и взаимоисключающие.

Как только женщина пытается быть ребенку той матерью, в которой он нуждается, она автоматически становится неудобной/неправильной для всех остальных, ибо ее внимание направлено на нужды ребенка, а не на вас. Она может неопрятно выглядеть, быть уставшей, не иметь желания поддерживать светскую болтовню, не бросаться исполнять ваши желания.

При этом собственную состоятельность большинство женщин оценивает как раз с точки зрения окружающих, а не с точки зрения ребенка. Происходит парадокс, при котором мы прикладываем усилия и обеспечиваем нужды в одном месте, а оценку за это получаем в другом. И совсем по другой шкале.

В итоге получается: что бы женщина ни делала для ребенка — это не удовлетворяет окружающих, а если начать удовлетворять окружающих, то нужды ребенка оказываются задвинуты на задний план. Женщины мечутся между потребностями ребенка и требованием общества «сделайте нам красиво», физические перегрузки и депривация (недостаток или полное отсутствие) сна ведут к психическому истощению, к уменьшению способности интегрировать, и в итоге приводят к различного рода тяжести депрессивным состояниям.

При этом чем больше усилий прикладывает женщина, для того чтобы соответствовать всем противоречивым требованиям к себе, тем сильнее она истощается. Случаи материнских суицидов только подтверждают мои невеселые наблюдения.

— Как такая ситуация сказывается на детях?

— Любой ребенок лучше всего растет и психологически развивается в обстановке, которую он ощущает как безопасную. Это значит, что в каждый данный момент времени он находится под психологическим «зонтиком» того, кто о нем заботится, то есть своего взрослого, не обязательно «главного», но обязательно «своего». Это значит, что если ребенка вдруг что-то напугало: залаяла рядом собака, или разбилась чашка, или близко подошел незнакомец — еще до того как задуматься о ситуации, ноги ребенка уже несут его под надежное укрытие своего взрослого. Если это не мама, то это папа, или бабушка, или соседка, или мамина подруга «тетя Таня».

Чем больше у ребенка «своих» взрослых, тем спокойнее он ощущает себя в этом мире, тем меньше его тревожат отлучки мамы, или мысли о том, что с мамой может что-то случиться. «Есть много других людей, которые обо мне позаботятся и мне спокойно».

Если же мама одна, то это значит, что все надежды ребенка на безопасность и стабильность связаны с одним-единственным человеком. В такой ситуации у мамы нет права на ошибку, она не имеет возможности устать, сорваться и накричать, разболеться, попасть в больницу или куда-то срочно отлучиться. Любое столкновение ребенка с перспективой того, что мама может куда-то деться, будет вызывать у него приступы паники и невротические состояния.

— Влияет ли подобное распределение ролей на атмосферу в семье, на брак?

— Семья — это союз двух людей, внутри которого нормально ожидать помощи и поддержки от партнера, а также нормально считать, что партнер вправе ожидать помощи и поддержки от нас.

Что происходит, когда в семье рождается ребенок? Социальные институты, по которым раньше поступала помощь матерям в вопросах выращивания детей, давно не работают:

соседи не знакомы друг с другом, родственники далеко или готовы оказывать помощь в такой форме, что воспользоваться ею себе дороже, государство что-то делает для поддержки матерей, но это совсем не та помощь, в которой нуждаются женщины.

Семья остается один на один со всеми проблемами, связанными с выращиванием ребенка.

Но и в семье вдруг оказывается, что выращивание ребенка — это твоя проблема, дорогая. Мужчина гордо именует себя отцом, готов поиграть с ребенком, когда ему это удобно или сделать одолжение и посидеть с ним, если жене надо к врачу или в парикмахерскую, но мужчина никак не готов подстраивать свой режим и образ жизни под нужды ребенка. В конце концов, он работает, а ты сидишь дома.

В такой ситуации женщина начинает чувствовать себя преданной партнером.

Пока женщина с детьми не в состоянии прожить одна, брак будет держаться, но, согласитесь, материальная зависимость — это очень шаткая основа для существования семьи. Дети подрастают, женщина выходит на работу, и как только она становится более-менее финансово независимой, тут же всплывают прошлые обиды и боль. Если в этот момент супруги не смогут выговориться, договориться и попытаться залечить нанесенные друг другу раны — смысл брака становится неочевидным.

В Беларуси инициаторами большинства разводов являются женщины, и я считаю, что одной из основных причин (после семейного насилия) являются обиды, пережитые женщинами в то время, когда они были наиболее уязвимы в семье — когда «сидели» дома с маленькими детьми, финансово зависимые от своего супруга, социально изолированные и пытающиеся угодить всем вокруг.



— Как показывает практика, большинство женщин против того, чтобы отдавать декретный отпуск мужчинам, даже в пропорции 50/50. Каковы, на ваш взгляд, причины того, что женщины сами не хотят делиться декретным отпуском с мужчинами?

— Я не проводила опрос, не разговаривала с женщинами на эту тему, поэтому могу только предполагать.

С одной стороны, мне кажется, женщинам жалко мужчин. Для большинства женщин «декрет» — это не самый позитивный опыт.

С другой стороны, их личный опыт оставления детей на мужа говорит им о том, что сидение мужчины в декрете будет выглядеть именно как «сидение», когда за день не будет выполнена никакая работа по дому, ребенок будет приклеен к экрану телевизора или компьютера, а пришедшая вечером с работы жена будет вынуждена разруливать все, что накопилось за день. Видимо, сценарий сидения с детьми среднестатистического белорусского папы не вселяет в женщин оптимизма.

С третьей стороны, насильственное разделение декретного отпуска 50 на 50 ничего хорошего не сулит ни семье, ни ребенку. Как я уже говорила, ребенку необходимо иметь «главного» взрослого, и если семье удобно, что этим главным взрослым будет мама — то пусть это будет мама. Вопросы того, кто смотрит за ребенком, должны решаться внутри семьи. Конечно, отцам необходимо предоставить право брать отпуск по уходу за ребёнком, но иметь право и быть обязанным — это, как говорится, «две большие разницы».

К тому же проблема современного материнства не в том, что отцы отказываются или не могут брать декретный отпуск, а в том, что женщина не получает достаточно помощи, находясь в декретном отпуске. Уйдет в декретный отпуск мужчина — проблему это не решит, просто вместо загнанной, поставленной на грань выживания мамы мы получим загнанного, поставленного на грань выживания папу.

— С чего начинать, чтобы изменить вот это вот мнение, что дети — исключительно женская обязанность?

— В первую очередь надо менять устаревшие стереотипы о легкости и непочетности труда по выращиванию детей. Забота о детях, усилие стать для ребенка тем взрослым, в котором нуждается ребенок, — мало на Земле найдется занятий, которые бы сравнились с этим по сложности и важности.

Есть много исследований, которые говорят нам о том, насколько благоприятно сказываются доброжелательные межличностные отношения на общем физическом и психологическом состоянии человека, на ощущении себя счастливым. Иными словами, заботясь о ребенке, наслаждаясь общением с ним, обнимая, целуя, играя с ним, посвящая ему время, мы создаем вокруг себя благоприятное пространство, продлеваем себе жизнь и укрепляем психологическое здоровье. От этого выигрывают все — и ребенок, и папа, и мама, и все окружающие, и государство.

Социальная реклама, показывающая плюсы, которые получает любой человек, будучи вовлеченным в воспитание ребенка (это касается не только отца, но также родственников, друзей семьи, соседей), мне кажется перспективным направлением.

Облегчение отцам возможности быть отцами.

Нормализация идеи о том, что быть отцом/родителем — это важно, это правильно и очень по-мужски. При этом отец — это не мужчина, записанный в свидетельстве о рождении, это мужчина, который уделяет своему ребенку время, тогда, когда это нужно ребенку, находится рядом тогда, когда это важно для ребенка, заботится о ребенке, передает свои ценности, является для ребенка надежной опорой и безопасной гаванью.

Отцу должно быть нормально во всех смыслах брать больничный или отпуск по уходу за ребенком, а также отпуск в последние недели до и в первые недели после рождения ребенка, чтобы побыть с семьей, наладить контакт с малышом и помочь жене восстановиться после родов.

Изменение отношения к отцовству как к чему-то неважному поможет укрепить семьи, улучшит психологический климат в обществе, поможет детям расти в более благоприятных условиях.

Но пока отношение нашего государства к семье не радует. Правительство принимает планы долгосрочного развития вплоть до 2030-го года, не задумываясь, что с той семейной политикой, которая существует сейчас, эти планы будет не с кем и не для кого осуществлять.