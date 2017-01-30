Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович в эфире ток-шоу «Форум» на « Беларусь 1 », где обсуждалось решение CAS о снятии неправомерной дисквалификации с белорусских гребцов, поделился мнением о работе Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета.



Владимир Шантарович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— МОК — международный олимпийский комитет. Была смена власти и сейчас пришел Томас Бах. МОК ослаб вы не представляете как. Почему? WADA и НАДА залезли на голову МОК. Здесь полный беспредел. Если МОК четко не примет отделение этого WADA в сторону, то общественная организация, которая живет за счет денег спонсоров от всего мира — лоббировала интересы всех этих фармацевтических компаний. Они жируют! — сказал Шантарович.

По мнению тренера, WADA исполняет не только свои функции, но и берет на себя полномочия Международного олимпийского комитета.

— Сегодня WADA посчитало, что оно — главнокомандующий олимпийским движением. Оно советует МОК. Все антидопинговые агентства мира советуют МОК. Они принимают какие-то протесты. WADA и НАДА — это одно подразделение. Они должны заниматься мочой и калом. И ничем больше! Если сегодня Петров, Сидоров попался. Должно быть решение. И международная федерация должна принимать только после этого! Отстранять или не отстранять. Или проводить разбирательство. Понимаете, что в этой вертикали все нарушено. Все нарушено, — убежден Владимир Шантарович.

Владимир Шантарович также бал разочарован реакцией МОКа на неправомерные действия Международной федерации каноэ.

— Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Вот смотришь на Баха. Мне кажется — каша манная. Случилось с нами это. МОК среагировал. Более 50 различных великих спортсменов подписывают петицию на Баха: «Рассмотрите вопрос, приостановите безумное действие международной федерации». Никакой реакции МОКа на наше письмо! Даже ни ответа: приняли они его, не приняли. Что это за олимпийское движение? — сказал Шантарович в эфире программы «PRO спорт. Итоги недели» на « Беларусь 5 ».

Напомним, что на прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенную Международной федерацией каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Беларусь будет требовать возмещения ущерба за отстранение сборной. Также белорусская сторона намерена подать иск о возмещении расходов на подготовку команды к Олимпиаде за четыре года. На подготовку отстраненных гребцов к Олимпиаде Беларусь затратила более 2,2 млн долларов.