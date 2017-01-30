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Европейцы и американцы по-разному оценивают пользу НАТО для ЕС

31.01.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв — Sputnik. В то время как большинство европейцев считают, что Евросоюзу для защиты от внешних угроз необходимы США и НАТО, с таким утверждением согласны менее половины (48%) американцев, показал опрос Sputnik.Мнения. Исследование проведено компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

В том, что ЕС необходима помощь США и НАТО, больше всего убеждены поляки (65%), итальянцы (65%) и немцы (63%). В Испании этот процент составил 56%, в Великобритании — 54%, во Франции — 53%. При этом доля тех, кто не сомневается в способности ЕС защитить себя самостоятельно, выше всего во Франции (30%), Испании (33%) и США (31%).

В основном респонденты моложе 50 лет и сторонники партий левого толка считают, что ЕС не нуждается в помощи США и НАТО для обеспечения своей безопасности. Во всех странах, кроме Польши, это люди с высшим образованием, высоким доходом и социальным статусом.

Европейцы и американцы по-разному оценивают пользу НАТО для ЕС
© Инфографика
Sputnik.Мнения: Нужна ли ЕС помощь США и НАТО для защиты от внешних угроз?

Вопрос об эффективности НАТО стал актуальным после того, как президент США Дональд Трамп назвал альянс важной, но "устаревшей" организацией и призвал к реформам.

Опрос был проведен с 22 по 26 октября старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop. В нем приняли участие 7043 респондента в возрасте старше 18 лет из Франции, Германии, Италии, Испании, Польши, Великобритании и США. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Sputnik.Мнения — международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Интернет-портал агентства входит в ТОП-10 ведущих национальных СМИ страны*. Sputnik Беларусь является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

*по данным Gemius за октябрь-ноябрь 2016 года.

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Теги: Минск
 
 
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Вопрос об эффективности НАТО стал актуальным после того, как президент США Дональд Трамп назвал альянс "устаревшей" организацией.

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