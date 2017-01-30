Специалисты ОАО «558-й авиаремонтный завод» существенно улучшили характеристики комплекса индивидуальной радиотехнической защиты летательных аппаратов от высокоточного радиоуправляемого оружия (АРТЗ) «Сателлит».



РЭБ «Сателлит-М». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Представитель Госкомвоенпрома Владимир Лавренюк рассказал 42.TUT.BY, что модернизированная версия комплекса получила название «Сателлит-М2», а главная ее особенность — совместимость с самолетным радиолокатором.

Это достигается за счет небольшой излучаемой мощности порядка 10−20 Вт. Для сравнения похожая европейская аппаратура производства концерна Leonardo-Finmeccanica, установленная на истребителе Eurofighter/Typhoon, имеет «свечение» в 7−8 кВт, что серьезным образом ограничивает обзор самолетного радиолокатора.

Как результат, пилоту истребителя с белорусским комплексом РЭБ можно вести боевую работу, не отвлекаясь на постановку помех.

Аппаратура «Сателлит» размещается в специальном контейнере, который крепится на внешней подвеске истребителей. Комплекс существенно снижает уязвимость самолета в воздухе от высокоточного радиоуправляемого оружия авиационных ракетных комплексов перехвата и ЗРК противника. Немаловажным преимуществом разработки можно считать ее небольшие габариты.