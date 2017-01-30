

Многих девушек заинтересует свадебное платье «принцесса» — оно сделает невесту стройнее и утонченнее. Наряд трапециевидного силуэта похоже на букву «А»: верх у него обтягивающий, юбка свободная, расширяется к низу от лифа или талии.

Наряд характеризуется простотой и строгостью, на нем обычно нет декора и складок, он выглядит очень элегантно и богато. Платье шикарно струится непрерывной линией от бюста к подолу.

Изюминка платья в стиле «принцесса»

С помощью покроя «принцесса» создайте совершенно разные, необычные образы:

элегантное свадебное платье А-силуэта с открытыми плечами, с рукавами или без них;

короткое платье-мини или наряд с изысканным шлейфом — для смелых и решительных невест;

облегающий свадебный наряд, приближенный к стилю «колонна», который подойдет стройным девушкам.

Выбирают универсальное свадебное платье «принцесса» для свадеб любого вида. Его покупают для тихого торжества в семейном кругу и для пышного венчания в храме. Оно идеально сидит на фигуре, подчеркивает формы.

Зимние варианты нарядов, выполненные из кружевного полотна, сочетаются с муфтой и шляпой. В моде летние модели из кружева бежевого нежного цвета поверх белой шелковой основы. Если хотите отличиться от других невест и обрести свой стиль, то на кремовый чехол наденьте верх из кружева черного цвета.

Ткани для пошива свадебных нарядов

Невеста в свадебном наряде А-силуэта будет выглядеть как королева. Свадебные салоны предложат платья из шелка — он создаст нежный образ. Чтобы скрыть недостатки фигуры, стоит выбрать более тяжелую ткань — сатин (матовый или блестящий), фабричный обработанный шелк. Сверху нашивают органзу либо другие материалы.

Элегантные ткани применяются для пошива классических вариантов данного фасона. Это тафта, атлас-дюшес, другие материалы, похожие на них по фактуре и плотности. Тем, кто любит многослойность и разнофактурность в сочетании с кружевом, дизайнеры советуют обратить внимание на модели из дамаста.

Чтобы скорректировать свадебное платье А-силуэта, применяют дополнительные элементы. Более стильным и модным сделают его цветная лента либо пояс. Нарядный и торжественный вид придадут простому фасону бижутерия или украшения из ценных металлов. Аксессуары отвлекут внимание от недостатков и акцентируют его на достоинствах образа.

Кому подходит свадебное платье А-силуэта?

Такой вариант, как свадебное платье «принцесса», выгодно подчеркнет прелести стройной фигуры. Есть модели, которые искусно помогут скрыть недостатки: слишком заметную окружающим худобу или пышные формы.

С помощью вертикального силуэта можно визуально увеличить рост девушки. Подчеркните стройность талии и пышность бюста с помощью нижнего белья, этому способствует красивое декольте платья. Свободная ниспадающая юбка скроет пышные ягодицы и широкие бедра.

Короткое свадебное платье А-силуэта идеально сидит на обладательницах хрупкой фигуры. Модель с расклешенной юбкой и завышенной талией удлинит ноги, выровняет пропорции фигуры. Сделает образ высокой невесты милым и привлекательным фасон с удлиненным шлейфом. Женщинам с пышной фигурой предлагают модели с вертикальными, удлиненными линиями кроя.

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