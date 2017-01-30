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БЖД инвестирует в 2017 году более 400 миллионов рублей

31.01.2017 10:24 — Разное | Ежедневник  
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БЖД инвестирует в 2017 году более 400 миллионов рублей

Белорусская железная дорога инвестирует более 400 млн рублей в обновление парка и электрификацию путей.

Как сообщила пресс-служба БЖД, в течение 2016 года проводилась планомерная работа по обновлению основных средств. Инвестиции составили 211 млн рублей. Белорусской железной дорогой были приобретены два электровоза серии БКГ2, один семивагонный электропоезд ЭПм, четыре дизель поезда ДП3, 161 единица грузовых вагонов. Продолжена работа по электрификации направления Минск-Молодечно-Гудогай-госграница протяженностью 84 км. Открыто регулярное движение поездов на электротяге между Минском и Гомелем.

В 2017 году дорога направит на инвестиционную деятельность более 400 млн рублей. Планируется завершить работы по электрификации железнодорожного участка Молодечно-Гудогай-госграница, оборудованию микропроцессорной централизацией Жлобинского узла и приступить к оборудованию Гомельского. Приобрести 16 единиц грузовых односекционных электровозов серии БКГ2.

В 2017 году стоит задача по дальнейшему развитию сотрудничества с железными дорогами стран Европейского союза, взаимодействию с азиатскими железнодорожными компаниями и реализации инициатив «Экономического пояса Шелкового пути».

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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