

Многие испытывают проблемы в изучении английского. Постараемся выявить и перечислить основные сложности.

Трудно поддерживать словарный запас

Причина: вы пытались выучить язык с целью «знать» его и почти не используете на практике. «Багаж знаний» не пригодился, общение отсутствует, слова забываются. Известно множество примеров: ребенок бегло говорит на языке, однако полностью забывает, поменяв место жительства.

Стремитесь не запоминать множество абстрактных слов, берите полезную лексику: любите путешествовать — начните учить названия транспорта, багажа, сторон света, деталей расписания; увлекаетесь пением — запоминайте музыкальные термины. Читайте соответствующую тематическую литературу, газеты.

Путаница с употреблением времен

В английском времен больше, чем в русском и других языках. Изучающий часто начинает путаться, выбирая нужный вариант. Следовать книжным правилам, строить абстрактные предложения — невозможно достичь успеха.

Лучше брать наглядные примеры. Попробуйте сначала составлять предложения актуальной для вас проблематики. Животрепещущий для путешественников пример: «К четырем часам, когда Александр прибыл на перрон, поезд уже ушел». Запишитесь на профильные курсы английского языка , возьмите соответствующее пособие для обучения: примеры близкой студенту тематики способствуют быстрому прогрессу, запоминанию.

Сложно думать на другом языке

В стремлении последовательно переводить собственные мысли трудно научиться бегло говорить на английском, хорошо ориентироваться, понимать нюансы: перевод отнимает время, приводит к появлению ошибок, поскольку построение многих английских грамматических конструкций основано на не совсем привычных для нас правилах.

Хотите говорить быстро и легко? Штудируйте теорию. Нужно учить основные обороты, идиоматические выражения, вводные слова — в результате обучающийся вспоминает целые фразы на английском, а не последовательно переводит слова, порой получая неудобоваримую, малопонятную «кальку» с русского. Проблемы в изучении английского, связанные с невозможностью думать на нем, легко преодолимы.

Трудности восприятия устной английской речи

Можно блестяще знать лексику, правила, понимать британский вариант языка, однако столкнуться со сложностями восприятия беглой речи коренных жителей иной англоязычной страны. Хотите понимать язык на слух? Нужно регулярно практиковаться.

Слушайте песни, смотрите фильмы в оригинале, найдите возможность общаться с носителями. Возьмите фильм с субтитрами. Вы удивитесь, обнаружив, что прекрасно знаете слово, показавшееся незнакомым при просмотре картины (нет навыков восприятия на слух).

Затруднения при устном общении

Подобные проблемы в изучении английского непосредственно связаны с предыдущим пунктом. Неправильно интерпретировав вопрос или тему разговора, вы столкнетесь с трудностями в поддержании беседы, будете неправильно поняты, рискуете попасть в неловкое положение.

«Живой» язык зачастую отходит от книжных правил: некоторые выражения в бытовой речи используются крайне редко. Сложно идеально интегрироваться в сообщество иностранцев, даже выучив наизусть пособие.

Существует множество способов общения с носителями языка: практикуйтесь за границей, разговаривая с местным населением, общайтесь устно, используя интернет.

Избежать вышеупомянутых проблем вы сможете, занимаясь самостоятельно, посещая курсы английского языка. Главное — не терять энтузиазма, не останавливаться. Удачи!

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