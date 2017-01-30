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Ученые предложили свидетельство того, что Вселенная была голограммой

31.01.2017 10:27 — Разное | Tut.by  
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Международная группа ученых представила аргумент в пользу того, что наблюдаемая Вселенная может быть наследницей обширной и сложной голограммы. Научная работа об этом опубликована в журнале Physical Review Letters, кратко о ней сообщает Phys.org.


Изображение: Patrick Seymour / behance.net

«Голографическая Вселенная» — гипотеза, популяризованная в 1990-е годы физиком Леонардом Сасскиндом. Она предполагает, что вся информация, которая составляла нашу трехмерную «реальность» содержалась на двумерной поверхности на ее границах. С 1997 года было опубликовано более 10 000 работ, поддерживающих эту идею.

В новом исследовании ученые из Великобритании, Италии и Канады изучили реликтовое изучение, которое считается последствием «Большого взрыва». Собранные ими данные полностью вписались в предложенную модель «голографической Вселенной».

В итоге ученые сделали вывод, что теория Вселенной-голограммы является «конкурентоспособной» по сравнению с современной стандартной космологической моделью. Напомним, по современным представлениям, пространственно-плоская Вселенная заполнена, помимо обычной барионной материи, темной энергией и холодной темной материей.

«Ученые не доказали, что ранняя Вселенная была голограммой, а скорее, обнаружили, что нельзя исключать голографические модели», — объяснил автор исследования Нияэш Афшорди (Niayesh Afshordi) изданию Gizmodo. Эти теории касаются ранних этапов развития Вселенной, у современного пространства три измерения.

Новые объяснения необходимы, так как общая теория относительности плохо согласуется с квантовой механикой, особенно когда речь заходит о «молодой Вселенной». Ученые надеются что их исследование позволит углубить понимание ранней Вселенной и объяснить, как возникло пространство и время.

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Теория Вселенной-голограммы является "конкурентоспособной" по сравнению с современной стандартной космологической моделью.

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