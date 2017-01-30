

Гурманы — настоящие привереды. Поэтому для них стараются шеф-повара всех ресторанных комплексов Минска, желая удивить и покорить. Еще? Завоевать доверие с тем, чтобы гость стал постоянным и любимым клиентом. Но классика подачи и известный рецепт уже не сможет привлечь внимание истинного ценителя, а вот авторские блюда от шеф-повара в Минске — тот самый вариант!

Божественный вкус, или Что такое авторская кухня?

Рестораны города готовы порадовать гостя европейской, национальной (белорусской, русской, украинской) кухней. Но высший пилотаж и подарок от шефа и его команды —это блюдо авторской кухни: изысканное, ароматное, бесконечно-вкусное. Авторский стиль шефа — это не строгое механическое соединение ингредиентов, это сочетание пропорций продуктов, его безупречное чувство меры, вкуса, возможность создать шедевр из обычных продуктов, полагаясь на интуицию.

Но важное в авторской кухне — признание блюда-шедевра не только ценителями-гурманами, но и коллегами по цеху. И тогда теплый лобстер по-летнему, стейк «Коби» и «Мацусаки», голубь с теплым сорбетом фуа-гра, консоме из утки, шоколад «Мадагаскар» «пройдут» все рестораны мира с тем, чтобы покорить!

Блюдо от шеф-повара в Минске: где и что именно?

Уникальные, харизматичные, яркие блюда от шеф-повара в Минске подают классические ресторанные комплексы, покоряющие отделкой банкетных залов, летних веранд, изысканным стилем и ноткой аристократичности. И варианты, выполненные в стиле лофт, техно, эко, в которых гармоничны детали и акценты, освещение и цветовая палитра, атмосфера и настроение. Посетить каждый из них — значит насладиться блюдами и подарить себе, родным, друзьям миг волшебства.

Стабильно отменным вкусом и интересной подачей блюд из мяса и рыбы, десертами от шефа порадуют следующие рестораны и кафе:

с классическо-модерновой ноткой. Это «Ресторан ЭВО» / Restaurant Evo (ул. М Богдановича), «Бельведере» / Belvedere (пр-т Победителей, 65), «Русские сезоны» (ул. Э. Пашкевич), которые поразят медальонами из телятины с печеным картофелем, аджапсандали с говядиной и зеленью, мясным рулетом «Винзор» в нетрадиционном исполнении;

с традиционными рецептами с новым звучанием. Такие рестораны, как «Фальконе» (ул. Короля, 9), «Зе Вью» / The View (пр-т Победителей, 7А), «Экспедиция. Северная кухня» (ул. Парниковая, 50) удивят блюдами из рыбы. К услугам чизкейк с копченым лососем, палтус тушеный с овощами «Аль Карточчио», треска тушеная с фенхелем и луком, тилапия в панировке с пармезаном, семга, жаренная на углях;

с грамотным объединением авторских рецептов и подачи. Отменным стейком разной степени прожарки от шефа порадует стейк-хаус «Филини» / Feelini (ул. Интернациональная, 36), пивной ресторан «Гвоздь» (ул. Гикало, 5).

Любителей сладкого не обходят вниманием шефы-кондитеры, воплощая в подаваемом блюде все свое мастерство. Поэтому для банкетного или праздничного меню команда приготовит по желанию гостя десерт «Мильфей», торт «Альгамба», другие вкусности.

Отменная выпечка согласно традиционным рецептам в авторской исполнении — это привлекательно и интересно. Разнообразными вариантами выпечки и десертами каждого порадует пекарня-бутик «Бриошь Пари» / Brioche Paris (ул. Сторожевская, 6), кондитерская «Валенка» / Valenka (ТЦ «Метрополь» на ул. Немига, 5), «Плезир» / Plaisir (пр-т Победителей, 84), кофейня «Золотой гребешок» / La Crête D’Or (ул. Ленина, 3), другие заведения питания.

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