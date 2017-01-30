|
Территория чудес, или Где в Минске попробовать блюда от шеф-повара?
Божественный вкус, или Что такое авторская кухня?
Но важное в авторской кухне — признание блюда-шедевра не только ценителями-гурманами, но и коллегами по цеху. И тогда теплый лобстер по-летнему, стейк «Коби» и «Мацусаки», голубь с теплым сорбетом фуа-гра, консоме из утки, шоколад «Мадагаскар» «пройдут» все рестораны мира с тем, чтобы покорить!
Блюдо от шеф-повара в Минске: где и что именно?
Уникальные, харизматичные, яркие блюда от шеф-повара в Минске подают классические ресторанные комплексы, покоряющие отделкой банкетных залов, летних веранд, изысканным стилем и ноткой аристократичности. И варианты, выполненные в стиле лофт, техно, эко, в которых гармоничны детали и акценты, освещение и цветовая палитра, атмосфера и настроение. Посетить каждый из них — значит насладиться блюдами и подарить себе, родным, друзьям миг волшебства.
Стабильно отменным вкусом и интересной подачей блюд из мяса и рыбы, десертами от шефа порадуют следующие рестораны и кафе:
Любителей сладкого не обходят вниманием шефы-кондитеры, воплощая в подаваемом блюде все свое мастерство. Поэтому для банкетного или праздничного меню команда приготовит по желанию гостя десерт «Мильфей», торт «Альгамба», другие вкусности.
Отменная выпечка согласно традиционным рецептам в авторской исполнении — это привлекательно и интересно. Разнообразными вариантами выпечки и десертами каждого порадует пекарня-бутик «Бриошь Пари» / Brioche Paris (ул. Сторожевская, 6), кондитерская «Валенка» / Valenka (ТЦ «Метрополь» на ул. Немига, 5), «Плезир» / Plaisir (пр-т Победителей, 84), кофейня «Золотой гребешок» / La Crête D’Or (ул. Ленина, 3), другие заведения питания.
Чтобы найти рестораны и кафе, обращайтесь к каталогу
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гурманы - настоящие привереды. Поэтому для них стараются шеф-повара всех ресторанных комплексов Минска, желая удивить и покорить. Еще?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии