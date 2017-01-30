﻿ Погоня в Гомеле: поездка на "жигулях" для пьяного бесправника закончилась 21 протоколом. 21.by
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Погоня в Гомеле: поездка на "жигулях" для пьяного бесправника закончилась 21 протоколом

31.01.2017 10:40 — Разное | Tut.by  
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Пьяного водителя задержали в ночь с 28 на 29 января в Советском районе областного центра. Гомельчанин на «жигулях» на протяжении 15 минут пытался уйти от преследования нескольких экипажей ГАИ.


Вилявший по дороге из стороны в сторону автомобиль привлек внимание сотрудников ГАИ на улице Сосновой. Водителю подали сигнал об остановке, но тот только увеличил скорость.

— Преследуемый автомобиль не раз выезжал на полосу встречного движения, водитель совершал обгоны в запрещенном месте, проезжал на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в ГАИ Гомельской области.

Чтобы остановить нарушителя, инспекторы применили заграждение «Лиана». После остановки машины водитель попытался сбежать, но был задержан сотрудниками милиции. При задержании мужчина оказал сопротивление.

Нарушителем оказался 42-летний гомельчанин, которого 50 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Водительского удостоверения мужчина не имеет. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян.

В отношении лихача составили 21 административный протокол. Автомобиль доставлен на штрафстоянку, на него наложен арест.

 
 
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Нарушителем оказался 42-летний гомельчанин, которого 50 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, водительского удостоверения мужчина не...

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