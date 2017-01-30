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Погоня в Гомеле: поездка на "жигулях" для пьяного бесправника закончилась 21 протоколом
Пьяного водителя задержали в ночь с 28 на 29 января в Советском районе областного центра. Гомельчанин на «жигулях» на протяжении 15 минут пытался уйти от преследования нескольких экипажей ГАИ.
Вилявший по дороге из стороны в сторону автомобиль привлек внимание сотрудников ГАИ на улице Сосновой. Водителю подали сигнал об остановке, но тот только увеличил скорость.
— Преследуемый автомобиль не раз выезжал на полосу встречного движения, водитель совершал обгоны в запрещенном месте, проезжал на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в ГАИ Гомельской области.
Чтобы остановить нарушителя, инспекторы применили заграждение «Лиана». После остановки машины водитель попытался сбежать, но был задержан сотрудниками милиции. При задержании мужчина оказал сопротивление.
Нарушителем оказался 42-летний гомельчанин, которого 50 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Водительского удостоверения мужчина не имеет. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян.
В отношении лихача составили 21 административный протокол. Автомобиль доставлен на штрафстоянку, на него наложен арест.
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Нарушителем оказался 42-летний гомельчанин, которого 50 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, водительского удостоверения мужчина не...
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