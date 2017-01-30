Знаменитый канадский певец Джастин Бибер принял участие в звездном уик-энде НХЛ, сыграв в матче знаменитостей за команду Уэйна Гретцки, где не только набрал 2 (1+1) результативных очка, но и прочувствовал на себе суровость хоккея.



Фото: twitter.com/Whitemooseranch

В одном из эпизодов легендарный защитник Рэй Бурк сделал подножку 22-летней поп-звезде, а едва певец поднялся со льда, как его припечатал лицом к борту другой обитатель Зала славы НХЛ Крис Пронгер, завершивший карьеру в 2013 году (причиной этого стала травма глаза, полученная еще в 2011 году , когда он получил клюшкой по лицу от Михаила Грабовского).

Видео: Samboke

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В поединке знаменитостей команда Гретцки взяла верх над дружиной Марио Лемье — 5:3. За команду Лемье играл Сергей Федоров, во времена СССР начинавший карьеру в минских «Юности» и «Динамо». Из легенд хоккея в матче сыграли также Петер Форсберг, Яри Курри, Ларри Робинсон, Скотт Нидермайер, Теему Селянне, Роб Блейк, Эрик Линдрос, Никлас Лидстрем, Джо Сакик.

Что касается гвоздя заокеанской хоккейной шоу-программы, то в Матче звезд НХЛ победу одержала команда Столичного дивизиона, за которую под руководством Уэйна Гретцки выступали Александр Овечкин и Сидни Кросби.