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Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче звезд НХЛ
Знаменитый канадский певец Джастин Бибер принял участие в звездном уик-энде НХЛ, сыграв в матче знаменитостей за команду Уэйна Гретцки, где не только набрал 2 (1+1) результативных очка, но и прочувствовал на себе суровость хоккея.
В одном из эпизодов легендарный защитник Рэй Бурк сделал подножку 22-летней поп-звезде, а едва певец поднялся со льда, как его припечатал лицом к борту другой обитатель Зала славы НХЛ Крис Пронгер,
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В поединке знаменитостей команда Гретцки взяла верх над дружиной Марио Лемье — 5:3. За команду Лемье играл Сергей Федоров, во времена СССР начинавший карьеру в минских «Юности» и «Динамо». Из легенд хоккея в матче сыграли также Петер Форсберг, Яри Курри, Ларри Робинсон, Скотт Нидермайер, Теему Селянне, Роб Блейк, Эрик Линдрос, Никлас Лидстрем, Джо Сакик.
Что касается гвоздя заокеанской хоккейной шоу-программы, то
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Знаменитый канадский певец Джастин Бибер принял участие в звездном уик-энде НХЛ, сыграв в матче знаменитостей за команду Уэйна Гретцки, где не только набрал 2 (1+1)...
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