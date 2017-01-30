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Экономят на одежде и товарах для детей. Как изменились траты белорусов в Сети за прошлый год

31.01.2017 10:48 — Разное | Tut.by  
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В прошлом году расходы белорусов на онлайн-покупки выросли на четверть по сравнению с 2015 годом. При этом общее число платежей за год увеличилось на 10%. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказали аналитики сервиса «Яндекс. Касса», которые изучили траты белорусов на онлайн-площадках.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters.

Чаще всего интернет-пользователи тратились в прошлом году на онлайн-игры, покупки в интернет-магазинах, сотовую связь, платные опции в соцсетях и телефонию. Общее число платежей за покупки в Сети за год выросло в 4,7 раза, а за онлайн-игры — в 1,3 раза.

В онлайн-магазинах активнее всего заказывали одежду, обувь, аксессуары, косметику и парфюмерию, детские товары, книги, товары для дома и хобби. Самые высокие средние чеки были за автомобильные аксессуары (179,2 рубля), строительные материалы (135,6 рубля), косметику и парфюмерию (89,5 рубля).

При этом белорусы экономили на одежде и аксессуарах (средний чек снизился на 10%, до 19,3 рубля), а также на товарах для детей (чек упал на 50%, до 59,6 рубля).

— В среднем за раз белорусы стали больше платить в интернете за билеты на самолеты, товары в китайских интернет-магазинах и опции в социальных сетях. За год средний чек за авиабилеты вырос почти на 40% — до 420,9 рубля. Средняя сумма покупки на китайских онлайн-площадках увеличилась примерно на 10% — до 19 рублей, а средний платеж в соцсетях — почти на 50%, до 13,7 рубля, — уточняют аналитики «Яндекс. Касса».

Интернет-пользователи стали чаще отдавать деньги на благотворительность, за прошедший год число таких переводов выросло в 3,5 раза.

Средний чек белорусов в Сети за прошлый год вырос почти на 15% и составил 18,8 рубля. Каждый интернет-пользователь сделал в среднем 8 онлайн-покупок на общую сумму 144,1 рубля. Это на 20% больше, чем в 2015 году.

При этом траты интернет-пользователей отличаются по регионам. Больше всех денег оставляли в сети жители Минска, Витебска, Гомеля, Бреста и Гродно. Причем минчане потратили на онлайн-покупки в 5 раз больше, чем жители Витебска.

Самые крупные средние чеки были у интернет-пользователей из Минска (58,3 рубля), Витебска (54,9 рубля) и Гродно (48,9 рубля).

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Правда, общие расходы белорусов на онлайн-покупки в прошлом году выросли на четверть по сравнению с 2015 годом, рассказали аналитики сервиса "Яндекс. Касса".

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