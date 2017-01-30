Еще один случай с участием водителя общественного транспорта произошел около 9.00 утра 30 января в Минске. Троллейбус резко затормозил, пассажирка сильно ударилась плечом и сломала руку. Водитель не отреагировал на просьбу женщины о помощи, высадил ее на ближайшей остановке и уехал. Пострадавшей вызвали скорую.





О подробностях происшествия ГАИ рассказала пострадавшая. Троллейбус № 34 «Ангарская-4 — Зеленый луг-3» в районе станции метро Могилевская начал двигаться рывками. Водитель объявил, что из-за технических неполадок поедет в депо. Неожиданно троллейбус затормозил еще раз, от резкой остановки пассажирка не удержалась и сильно ударилась плечом. Почувствовав острую боль в плече, женщина пошла к водителю и обратилась к нему за помощь.

— Со слов пассажирки нам известно, что водитель пробормотал что-то невнятное и не отреагировал на просьбу о помощи, — рассказал AUTO.TUT.BY начальник отдела ОГАИ Мингорисполкома Сергей Зараник. — Тогда женщина попросила высадить ее на ближайшей остановке, она вышла на остановку, ей стало плохо и женщине вызвали скорую.

У пассажирки оказалась сломана шейка плечевой кости. Сейчас ГАИ ищет водителя троллейбуса.

Как заметил начальник отдела агитации и пропаганды ОГАИ Мингорисполкома Сергей Зараник, неподдающиеся логике случаи с участием водителей общественного транспорта происходят все чаще.

— Не подождал, закрыл двери и уехал. Но когда зажал дверями, протащил по асфальту или выгнал из троллейбуса пострадавшего пассажира — это не поддается никакой логике или законам человечности, — отметил Сергей Зараник. — Я вспоминаю случай, который произошел в прошлом году, когда водитель троллейбуса буквально выкинул на конечной остановке мужчину. У того случился сердечный приступ и он не смог выйти сам. Понимаю, водители общественного транспорта спешат, едут по графику, но это не повод поступать так. Хуже всего, когда в такой ситуации оказываются люди пожилого возраста, которые в силу своего физического состояния не могут реагировать также быстро как молодежь. Со своей стороны мы усилим контроль за соблюдением ПДД водителями общественного транспорта.

К слову, после случая, когда водитель троллейбуса протащил по асфальту пожилого человека, ГАИ поехала в рейд, чтобы понаблюдать, соблюдают ли ПДД водители общественного транспорта. К счастью, в конкретно этом случае нарушений было зафиксировано немного.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Самые частые нарушения — разговор во время движения по телефону, нарушение правил маневрирования, нарушение правил посадки и высадки пассажиров вне остановочных пунктов, нарушение скоростных режимов и проезд перекрестов на красный свет.

— Больше всего нарушают у нас, как правило, в утренний или вечерний час пик. Особенно, это характерно для водителей того транспорта, который идет в направлении рынков — Экспобел, Ждановичи. В те направления и маршрутки, и общественный транспорт идет очень плотно — каждая секунда на счету, идет борьба за каждого пассажира. Днем — реже, так как нет такой нагрузки и трафика, — отмечают в ГАИ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По сведениям ГАИ, за прошлый год в Минске было зафиксировано порядка 3362 случаев нарушения ПДД и правил перевозки пассажиров водителями общественного транспорта, также было привлечено 225 должностных лица.