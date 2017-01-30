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В Витебске Mercedes после столкновения с Volvo вылетел с дороги и сбил четырех пешеходов
Серьезное ДТП произошло 31 января, около 10.20, на перекрестке улицы Ленина и проспекта Фрунзе в Витебске.
Как сообщают очевидцы аварии, микроавтобус Mercedes после столкновения с Volvo выехал за пределы дороги и сбил четырех пешеходов, которые стояли у перехода в ожидании разрешающего сигнала светофора.
(Будет дополнено.)
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Авария произошла 31 января, около 10.20, на перекрестке улицы Ленина и проспекта Фрунзе в Витебске.
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