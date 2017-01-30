Серьезное ДТП произошло 31 января, около 10.20, на перекрестке улицы Ленина и проспекта Фрунзе в Витебске.



Фото: Максим Мизуров, vk.com

Как сообщают очевидцы аварии, микроавтобус Mercedes после столкновения с Volvo выехал за пределы дороги и сбил четырех пешеходов, которые стояли у перехода в ожидании разрешающего сигнала светофора.



Фото: Павел Клименок, vk.com

(Будет дополнено.)