﻿ В Витебске Mercedes после столкновения с Volvo вылетел с дороги и сбил четырех пешеходов. 21.by
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В Витебске Mercedes после столкновения с Volvo вылетел с дороги и сбил четырех пешеходов

31.01.2017 11:19 — Разное | Tut.by  
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Серьезное ДТП произошло 31 января, около 10.20, на перекрестке улицы Ленина и проспекта Фрунзе в Витебске.


Фото: Максим Мизуров, vk.com

Как сообщают очевидцы аварии, микроавтобус Mercedes после столкновения с Volvo выехал за пределы дороги и сбил четырех пешеходов, которые стояли у перехода в ожидании разрешающего сигнала светофора.


Фото: Павел Клименок, vk.com

(Будет дополнено.)

 
Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла 31 января, около 10.20, на перекрестке улицы Ленина и проспекта Фрунзе в Витебске.

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