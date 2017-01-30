Возможное обжалование обвинительного приговора опальному бизнесмену Александру Муравьеву ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев обсудил с обозревателем информационного агентства Sputnik Тамарой Беляевой, которая присутствовала в зале суда.

По информации обозревателя, суд признал Муравьева виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и назначил ему 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, конфискацию имущества и запрет занимать определенные должности сроком на пять лет.

Согласно решению суда в части конфискации имущества государству уйдут все акции "Мотовело", принадлежавшие бизнесмену.

Обозреватель информагентства Sputnik сравнила судебный процесс над опальным "стекольным королем" с другими громкими судебными процессами в сфере бизнеса.

"Во время суда Муравьев держался очень достойно и активно участвовал в самом судебном процессе. Всегда занимал активную позицию, к примеру, его последнее слово длилось более восьми часов. Были судебные процессы, когда фигуранты, которые обвинялись по коррупционным статьям или по неуплате налогов, плакали при вынесении приговора. Это не тот случай", — отметила Беляева.

К моменту вынесения приговора Муравьев находился под стражей более полутора лет, этот период будет включен в срок лишения свободы, назначенный судом.

"11 лет —достаточно серьезный срок. Эксперты полагают, что в случае обжалования он не проведет этот срок в местах лишения свободы. Известны случаи, когда высшим руководством страны принималось решение о том, чтобы отправить либо бизнесмена, либо чиновника-коррупционера поднимать отстающие хозяйства. Такая вероятность существует", — констатировала Беляева.

Другие фигуранты дела, подельники "стекольного короля" Александра Муравьева остались на свободе. Бывшему замдиректора ОАО "Мотовело" и стеклозавода "Елизово" Татьяне Луковец и экс-руководителю ОАО Казимиру Морозу назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Луковец приговорили к лишению свободы сроком на год, но суд освободил ее от данного наказания. Третьему обвиняемому — Морозу — суд назначил наказание в виде пяти лет ограничения свободы, конфискацию и запрет занимать определенные должности в течение пяти лет, взяв с него подписку о невыезде.

Полную версию беседы с обозревателем информационного агентства Sputnik Тамарой Беляевой об итогах судебного процесса над бывшим владельцем акций ОАО "Мотовело" Александром Муравьевым слушайте на радио Sputnik Беларусь.