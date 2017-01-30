МИНСК, 31 янв – Sputnik. Перелетные птицы пока не возвращаются в Беларусь из-за сохраняющихся холодов и снежного покрова, рассказал Sputnik орнитолог Семен Левый.



© Sputnik Илья Тимин Орнитолог о том, когда и какие птицы покидают Беларусь

В Беларуси сохраняется прохладная и снежная погода: по прогнозам синоптиков, морозы еще вернутся в страну до конца зимы.

"Иногда первые перелетные птицы возвращаются и в феврале, но в ближайшее время мы не ожидаем их прилета. Вообще, первыми в Беларусь летят полевые птицы – гуси, жаворонки, чибисы… И летят они только тогда, когда уже есть проталины и они могут найти пропитание – пока такого нет", – рассказал Sputnik Левый.

По словам орнитолога, оставшиеся в стране пернатые перезимовали нормально – температура в целом не отличалась от средних показателей, а сильные холода сильно птицам не повредили.

На днях орнитологи решили провести учет водоплавающих в столице: их обнаружили 13 видов и почти 6,5 тысячи особей. Живут в Минске и четыре вида из республиканской Красной книги.

Согласно подсчетам биологов среди зимующих в столице и Минском районе водоплавающих больше всего крякв – 5,4 тысячи, на втором месте – чайки, на третьем – лебеди-шипуны.