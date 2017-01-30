﻿ Орнитолог: перелетные птицы пока не спешат возвращаться в Беларусь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Орнитолог: перелетные птицы пока не спешат возвращаться в Беларусь

31.01.2017 11:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 янв – Sputnik. Перелетные птицы пока не возвращаются в Беларусь из-за сохраняющихся холодов и снежного покрова, рассказал Sputnik орнитолог Семен Левый.

Орнитолог: перелетные птицы пока не спешат возвращаться в Беларусь
© Sputnik Илья Тимин
Орнитолог о том, когда и какие птицы покидают Беларусь

В Беларуси сохраняется прохладная и снежная погода: по прогнозам синоптиков, морозы еще вернутся в страну до конца зимы.

"Иногда первые перелетные птицы возвращаются и в феврале, но в ближайшее время мы не ожидаем их прилета. Вообще, первыми в Беларусь летят полевые птицы – гуси, жаворонки, чибисы… И летят они только тогда, когда уже есть проталины и они могут найти пропитание – пока такого нет", – рассказал Sputnik Левый.

По словам орнитолога, оставшиеся в стране пернатые перезимовали нормально – температура в целом не отличалась от средних показателей, а сильные холода сильно птицам не повредили.

На днях орнитологи решили провести учет водоплавающих в столице: их обнаружили 13 видов и почти 6,5 тысячи особей. Живут в Минске и четыре вида из республиканской Красной книги.

Согласно подсчетам биологов среди зимующих в столице и Минском районе водоплавающих больше всего крякв – 5,4 тысячи, на втором месте – чайки, на третьем – лебеди-шипуны.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иногда первые перелетные птицы возвращаются в республику уже в феврале, однако этой зимой они могут задержаться из-за снега.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
как кольца Сатурна выглядят вблизи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика