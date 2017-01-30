﻿ как кольца Сатурна выглядят вблизи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

как кольца Сатурна выглядят вблизи

31.01.2017 11:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Космический аппарат «Кассини» передал на Землю наиболее детальные снимки колец Сатурна. Об этом сообщает сайт NASA.


Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute

Фотографии позволяют увидеть детали размером до 550 метров — это сравнимо с высочайшими зданиями Земли. Специалисты NASA назвали эти снимки лучшим видом на кольца Сатурна из всех когда-либо полученных.

Аппарат «Кассини» сейчас находится на предпоследней стадии своей миссии — делает витки на орбите Сатурна. Это продолжится до конца апреля, а после аппарат погрузится в зазор между кольцами.


Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute

Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute

Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute

Кстати, вихрь на Саутрне выглядит вот так.


Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute

Миссия «Кассини-Гюйгенс» — совместный проект NASA, ESA (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства. Путешествие «Кассини» началось еще в 1997 году, с 2004 года он собирает данные о Сатурне, его кольцах, лунах и магнитосфере планеты.

Читайте также:

Десять самых интересных открытий «Кассини»

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотографии позволяют увидеть детали размером до 550 метров - это сравнимо с высочайшими зданиями Земли.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
За начныя гонкі па Гомелі на мужчыну склалі 21 пратакол
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика