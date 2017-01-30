Космический аппарат «Кассини» передал на Землю наиболее детальные снимки колец Сатурна. Об этом сообщает сайт NASA .



Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute

Фотографии позволяют увидеть детали размером до 550 метров — это сравнимо с высочайшими зданиями Земли. Специалисты NASA назвали эти снимки лучшим видом на кольца Сатурна из всех когда-либо полученных.

Аппарат «Кассини» сейчас находится на предпоследней стадии своей миссии — делает витки на орбите Сатурна. Это продолжится до конца апреля, а после аппарат погрузится в зазор между кольцами.



Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute



Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute



Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute

Кстати, вихрь на Саутрне выглядит вот так.



Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute

Миссия «Кассини-Гюйгенс» — совместный проект NASA, ESA (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства. Путешествие «Кассини» началось еще в 1997 году, с 2004 года он собирает данные о Сатурне, его кольцах, лунах и магнитосфере планеты.