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как кольца Сатурна выглядят вблизи
Космический аппарат «Кассини» передал на Землю наиболее детальные снимки колец Сатурна. Об этом сообщает сайт
Фотографии позволяют увидеть детали размером до 550 метров — это сравнимо с высочайшими зданиями Земли. Специалисты NASA назвали эти снимки лучшим видом на кольца Сатурна из всех когда-либо полученных.
Аппарат «Кассини» сейчас находится на предпоследней стадии своей миссии — делает витки на орбите Сатурна. Это продолжится до конца апреля, а после аппарат погрузится в зазор между кольцами.
Кстати, вихрь на Саутрне выглядит вот так.
Миссия «Кассини-Гюйгенс» — совместный проект NASA, ESA (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства. Путешествие «Кассини» началось еще в 1997 году, с 2004 года он собирает данные о Сатурне, его кольцах, лунах и магнитосфере планеты.
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Фотографии позволяют увидеть детали размером до 550 метров - это сравнимо с высочайшими зданиями Земли.
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