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Белоруски на проекте "Ты супер!": мы постараемся выступить достойно

31.01.2017 12:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Премьера проекта "Ты супер!", участие в котором принимают дети в возрасте от 7 до 18 лет, состоится на телеканале НТВ 11 февраля.

В рамках проекта с участниками будут работать профессиональные педагоги и музыкальный продюсер, также на протяжении всего шоу дети смогут продолжить обучение по школьной программе. Музыкальные таланты на пространстве СНГ и Балтии будут представлены детьми из 10 стран, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову, Казахстан, Кыргызстан и Эстонию.

От Беларуси в международном вокальном конкурсе "Ты супер!" принимают участие две девушки: Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей. Они уже почти две недели находятся в Москве, где знакомятся с участниками из других стран, занимаются с педагогами, готовятся к первому туру проекта.

Несмотря на плотный график занятий, ведущему радио Sputnik Беларусь Александру Кривошееву удалось поговорить с белорусскими конкурсантками о первых впечатлениях от участия в проекте.

Дарья Чернова несколько позже присоединилась к остальным участникам проекта в Москве, но уже успела со всеми познакомиться и даже завести друзей. 

Белоруски на проекте "Ты супер!": мы постараемся выступить достойно
© Sputnik/ Елена Семёнова, Сергей Пушкин, Михаил Луханин
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"Встретили меня хорошо, но было немного трусливо, потому что все ребята уже познакомились, и я боялась, что не смогу работать со всем коллективом как положено, но все это было большим заблуждением. Ребята очень гостеприимные", — рассказала Sputnik Даша и добавила, что осталась очень довольна первыми впечатлениями.

По словам Даши, она безумно рада, горда и счастлива работать с талантливыми педагогами, которых называет не иначе как наставниками.

"Я не могу говорить "преподаватель", я называю ее наставником, потому что она пытается раскрыть индивидуальность каждого исполнителя, она настраивает на определенный посыл к зрителю, и поэтому ты ощущаешь себя не просто вокалистом, а артистом", — поделилась Даша и отметила, что такого наставника встретила впервые.

Еще одна белорусская участница проекта Анастасия Кравченя рассказала о том, что ощущает драйв от пения. 

Белоруски на проекте "Ты супер!": мы постараемся выступить достойно
© Sputnik/ Елена Семёнова, Дмитрий Калюжный, Сергей Пушкин, Михаил Луханин
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"Все очень круто, я получаю неимоверный драйв от того, что сейчас делаю, и понимаю, что жизнь мне хотелось бы связать с творчеством", — сказала Настя.

Также Настя отметила, что дети и педагоги друг с другом ладят, все очень сдружились и будет сложно расставаться.

Полностью беседу с белорусскими участницами Международного вокального конкурса "Ты супер!" Дарьей Черновой и Анастасией Кравченей слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Телеканал НТВ совместно с информационным агентством и радио Sputnik запустили музыкальный проект "Ты супер!", который даст возможность детям из детских домов,...

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