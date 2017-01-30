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Российский победитель Олимпиады в Сочи дисквалифицирован за допинг

31.01.2017 11:56 — Разное | Tut.by  
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Федерация бобслея России дисквалифицировала победителя Олимпийских игр — 2014 в Сочи Дмитрия Труненкова за допинг. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дмитрий Труненков. Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат.com»

32-летний спортсмен отстранен от соревнований на четыре года. Дисквалификация отсчитывается с 19 апреля 2016 года.

На зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи Труненков вместе с Александром Зубковым, Алексеем Воеводой и Алексеем Негодайло занял первое место в соревнованиях четверок.

Он также является двукратным серебряным призером чемпионатов мира (2008 и 2013 годы), чемпионом Европы (2009 год) и трехкратным серебряным призером европейского первенства (2007, 2011, 2012 годы).

Труненков завершил карьеру спортсмена 29 августа 2016 года.

 
 
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Федерация бобслея России дисквалифицировала победителя Олимпийских игр - 2014 в Сочи Дмитрия Труненкова за допинг.

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