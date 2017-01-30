Вчера соцсети потряс очередной скандал, связанный со школой — в минской школе №29 директор не отпустила ребенка 8-ми лет в туалет на уроке. В результате ребенок обмочился на глазах у одноклассников.

На перемене он позвонил маме: малыш недоумевал — как досидеть до вечера в мокрых штанах. Мама сорвалась с работы и побежала в школу.

Аргумент у директора был железный — если у ребенка проблемы с мочеполовой сферой — надо было предоставить справку. К тому же он просился выйти из класса с другим учеником. И никаких извинений, рефлексий и прочих эмоций, свойственных нормальному человеку, когда по его вине другой оказался в неловкой, если не сказать унизительной, ситуации. Хотя данную ситуацию и неловкой-то не назовешь. Можно ли представить большее унижение для восьмилетнего человека, чем обмочиться на глазах у всего класса?

Иногда мне кажется, что здравый смысл давно покинул иные школьные коридоры. В последнее время их все чаше сотрясают скандалы один шумнее другого. И учитель внушает скорее страх, чем уважение. А какие еще чувства можно испытывать ко взрослому человеку, который не пускает тебя в туалет? Была ведь такая форма пыток — лишить человека возможности отправлять естественные потребности. Неужели это те же люди, которые так хорошо говорят про любовь к детям на линейке первого сентября?



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Недавнее самоубийство подростка в Барановичах произошло после совета профилактики в школе. Родители парня развелись, мама с сыном переехала из столицы в Барановичи, к своим родителям. В новом классе отношения у подростка не заладились. После драки с одноклассником подростка с мамой вызвали в школу. На педсовете ему так долго повторяли про колонию, милицию, статью о его вопиющем поведении на сайте школы, что на следующий день парня нашли в петеле.

А когда по инициативе родителей одноклассников стали раскручивать инцидент нападения гимназиста на учительницу в минской гимназии №74, выяснилось, что к педагогу у учеников и их родителей немало вопросов, равно как и к ее методам воспитания. Оказывается, вся гимназия была в курсе ее педагогического ноу-хау — особо отличившиеся отправлялись учиться в коридор. Сидя на стуле под дверью они должны были внимательно слушать урок. А называть детей идиотами для нее было в порядке вещей.



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"А голову ты не забыл?", "звонок для учителя", "лес рук — одни дубы" — все мы выросли с подобными "родовыми" травмами. И это вроде как было нормой. Школа всегда отказывала ученику в праве быть личностью, хотя и декларировала это. На сегодняшних родительских собраниях мы, взрослые люди, родители, часами слушаем, сколько клеточек надо отступать от полей и предыдущей работы. О каждом из детей далеко не всякий учитель считает нужным вообще хоть что-то сказать. В лучшем случае, можно что-то выспросить, оставшись после собрания.

Когда мои дети шли в школу, одна старшая знакомая сказала: надо научиться защищать своего ребенка от системы. Эта фраза показалась мне, школьнику советской поры, воспринимавшему "забытую голову" абсолютно органично, бессмысленной. Разве может быть неправа школа? Теперь я понимаю, что может. И что даже очень заслуженного с точки администрации педагога могут не любить и бояться дети, потому что клеточки важнее эмоций. И что защищать своего ребенка надо всегда. Хотя бы потому, что когда тебе 8 лет и мокрые штаны, кажется, что весь мир против тебя.