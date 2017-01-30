Людмила Татаринова говорит: все уже насладились гламуром. «И всем уже хочется чего-то… другого. Быть может я ошибаюсь, но сейчас тот период, когда дизайнеры и заказчики устали просто от минимализма — такого сухого, ничем не приправленного. Да, и минимализм, и белые квартиры навсегда вошли в классику, но сейчас интерес повернулся к персоне, в частности к персонализированному интерьеру, — уверена дизайнер.

Фото предоставлены Людмилой Татариновой

— В какой-то степени, квартира — это регистрация социальных амбиций заказчика. Когда создается интерьер, самый главный вопрос идет о решении «общей зоны» — гостиной. Как она будет решена, и как она будет интерпретирована — это и есть основной стиль жилья. Кто-то может возразить, что спальня не менее важна. Да, и она важна, но не настолько. Ведь кровать мы видим 15 минут до сна и 15 — после. Основной наш интерес по-прежнему остается в общей зоне — гостиной. Больше всего времени люди проводят между кухней и гостиной.



Фото предоставлены Людмилой Татариновой

Людмила приводит в пример квартиру, интерьер которой она создавала для семьи с двумя подростками. Там гостиная получилась и уютной, и в то же время умеренно парадной. Достигалось это за счет нюансов: искусственно состаренной хрустальной люстры, глянцевых фасадов кухни и зеркальных элементов на стенах и потолке.



Фото предоставлены Людмилой Татариновой

Другие комнаты в этой квартире выполнены в минимализме, в эстетике «пустоты».

— Зато в каждой из них есть элемент, который повторяет интерьер гостиной — кирпичная стена.



Фото предоставлены Людмилой Татариновой



Фото предоставлены Людмилой Татариновой

За многие годы работы, Людмила научилась определять приоритеты в желаниях заказчика. Делает это просто:

— Пишу на листике и предлагаю расставить в порядке очередности, что для них самое важное: респект или пафос, удобство, дерзость, общее умиротворение. Сначала они оставляют только удобство, в потом говорят: «А что же подумают люди?». И вот здесь выступает такой нюанс: все мы хотим произвести впечатление друг на друга, в чем бы оно не выражалось. И никто из них в итоге не выбрасывает из списка «пафос». Здесь возвращаемся к тому, что квартира — это утверждение социальных амбиций заказчика. Он заработал деньги, построил дом или купил квартиру и в какой-то степени это для него переход на другой рубеж. И этим обязательно нужно воспользоваться, предложить человеку что-то особенное.



Фото предоставлены Людмилой Татариновой

— Они и поспорить на этот счет могут, особенно насчет «парадной» гостиной, но здесь я им говорю: красивая одежда — это не так удобно. Это как пиджак в одежде, который страшно неудобный, но в то же время имеется в шкафу для особых случаев. И это же может распространяться на ваше жилье: какие-то вещи безусловно будут оптимальными, но какие-то будут парадными, за которыми надо будет чуть-чуть по-другому ухаживать.

Так вот гостиная — это пиджак, а не спортивный костюм.

Насчет общих тенденций в интерьерах Людмила Татаринова склоняется к тому, что преобладающим стилем по-прежнему будет минимализм.



Фото предоставлены Людмилой Татариновой

— Но это минимализм должен грамотно и точечно сочетаться с другими стилями. Например, минимализм-минимализм и чик — старый буфетик стоит, или антикварная мебель. Где чуть-чуть будет классики или другого стиля насыпано.

По мнению Людмилы Татариновой, в ближайшее время серый интерьер сменит белый.

— Пойдет больше серого интерьера, много фрагментов темного и немного фрагментов очень насыщенных цветов, пятен.