Умер Александр Шевель, который был заместителем директора дирекции по проведению чемпионата мира по хоккею 2014 года в Минске, а до этого возглавлял директорат национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси.

Александр Шевель. Фото с сайта mst.by

Минспорта выражает глубокое соболезнование родным и близким Александра Александровича в связи с постигшим их горем.