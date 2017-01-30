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Умер один из руководителей дирекции по проведению хоккейного ЧМ-2014 в Минске
Умер Александр Шевель, который был заместителем директора дирекции по проведению чемпионата мира по хоккею 2014 года в Минске, а до этого возглавлял директорат национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси.
Минспорта
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Умер Александр Шевель, который был заместителем директора дирекции по проведению чемпионата мира по хоккею 2014 года в Минске.
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