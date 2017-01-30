﻿ Умер один из руководителей дирекции по проведению хоккейного ЧМ-2014 в Минске. 21.by
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Умер один из руководителей дирекции по проведению хоккейного ЧМ-2014 в Минске

31.01.2017 12:28 — Разное | Tut.by  
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Умер Александр Шевель, который был заместителем директора дирекции по проведению чемпионата мира по хоккею 2014 года в Минске, а до этого возглавлял директорат национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси

Александр Шевель. Фото с сайта mst.by

Минспорта выражает глубокое соболезнование родным и близким Александра Александровича в связи с постигшим их горем.

 
Теги: Минск
 
 
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Умер Александр Шевель, который был заместителем директора дирекции по проведению чемпионата мира по хоккею 2014 года в Минске.

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