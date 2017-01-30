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Перед тренировкой минского "Динамо" на арене в Екатеринбурге начался пожар

31.01.2017 12:53 — Разное | Tut.by  
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Как сообщает журналист Алексей Шевченко, хоккеистов «Автомобилиста» после тренировки попросили срочно покинуть арену из-за пожарной тревоги. На вызов приехала одна пожарная машина. Сами игроки не видели очага возгорания.

По предварительной информации, загорелась сауна фитнес-клуба «Арт-джем».

Отметим, что раскатка «зубров» намечена на 17.00 по минскому времени, сообщает официальная группа «зубров» в социальной сети «ВКонтакте».

Матч «Автомобилист» — «Динамо-Минск» начнется 1 февраля в 17.00.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает журналист Алексей Шевченко, хоккеистов "Автомобилиста" после тренировки попросили срочно покинуть арену из-за пожарной тревоги. На вызов приехала...

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