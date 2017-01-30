Как сообщает журналист Алексей Шевченко , хоккеистов «Автомобилиста» после тренировки попросили срочно покинуть арену из-за пожарной тревоги. На вызов приехала одна пожарная машина. Сами игроки не видели очага возгорания.

По предварительной информации, загорелась сауна фитнес-клуба «Арт-джем».

В Екатеринбурге пожар. Но можно играть и при огне pic.twitter.com/QU7dTbJktW — Держи передачу (@Boogaard 2 ) January 31, 2017

Отметим, что раскатка «зубров» намечена на 17.00 по минскому времени, сообщает официальная группа «зубров» в социальной сети «ВКонтакте».

Матч «Автомобилист» — «Динамо-Минск» начнется 1 февраля в 17.00.