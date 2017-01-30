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Перед тренировкой минского "Динамо" на арене в Екатеринбурге начался пожар
Как сообщает журналист
По предварительной информации, загорелась сауна фитнес-клуба «Арт-джем».
Отметим, что раскатка «зубров» намечена на 17.00 по минскому времени, сообщает официальная
Матч «Автомобилист» — «Динамо-Минск» начнется 1 февраля в 17.00.
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Как сообщает журналист Алексей Шевченко, хоккеистов "Автомобилиста" после тренировки попросили срочно покинуть арену из-за пожарной тревоги. На вызов приехала...
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