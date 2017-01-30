В Минске 31 января женщина залезла на башенный кран. Инцидент был исчерпан силами МЧС и милиции.

Как стало известно журналистам, женщина забралась на высоту для того, чтобы привлечь внимание к своей проблеме: ее семья требует справедливой компенсации за снос дома в Лебяжьем.

Как пишет TUT.BY , семью женщины сегодня должны были принудительно выселять из дома: на месте частной застройки компания «Тапас» будет возводить очередной комплекс элитной недвижимости «Олимпик Парк». Всем, чьи дома сносят, дается компенсация. Однако не всех минчан она устроила.

Среди недовольных - Галина Игнатович, которая решила протестовать против действия властей города. Женщина грозилась сброситься с крана, если ей и ее семье не дадут справедливую компенсацию. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, прибыл туда и глава ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков, пообещавший женщине лично побеседовать с Андреем Шорцем.

Прессу на площадку не пускали, а позднее сотрудники МЧС смоги снять женщину с крана. Одновременно с этим родственники пенсионерки были на приеме у главы Мингорисполкома, им пообеещали, что снос дома перенесут на 6 февраля.