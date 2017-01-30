|
Одиночный пикет: зачем минчанка залезла на кран
В Минске 31 января женщина залезла на башенный кран. Инцидент был исчерпан силами МЧС и милиции.
Как стало известно журналистам, женщина забралась на высоту для того, чтобы привлечь внимание к своей проблеме: ее семья требует справедливой компенсации за снос дома в Лебяжьем.
Как пишет
Среди недовольных - Галина Игнатович, которая решила протестовать против действия властей города. Женщина грозилась сброситься с крана, если ей и ее семье не дадут справедливую компенсацию. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, прибыл туда и глава ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков, пообещавший женщине лично побеседовать с Андреем Шорцем.
Прессу на площадку не пускали, а позднее сотрудники МЧС смоги снять женщину с крана. Одновременно с этим родственники пенсионерки были на приеме у главы Мингорисполкома, им пообеещали, что снос дома перенесут на 6 февраля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске 31 января женщина залезла на башенный кран. Инцидент был исчерпан силами МЧС и милиции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии