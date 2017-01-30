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Составлен рейтинг популярности автобрендов по поисковым запросам

31.01.2017 13:15 — Разное | Tut.by  
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Марка Toyota возглавила мировой рейтинг популярности по поисковым запросам в Google в 2016 году. «Тойоту» вбивают в строку поиска чаще всего в 74 из 193 стран, попавших в список. Данные опубликованы британской компанией Quickco.


Второе место по частоте запросов досталось BMW — немецкая марка заняла первое место в 51 стране. Третья строчка за компанией Hyundai, чье название чаще всего вбивали в строку поиска в 17 странах.

В Quickco отметили, что лишь в четырех странах по количеству поисковых запросов самыми популярными стали местные автопроизводители: в Германии (BMW), Франции (Renault), Швеции (Volvo) и Италии (Fiat). Американцы чаще всего искали информацию о «Тойотах», а японцы и жители Южной Кореи — о BMW.

Единственной страной, жители которой чаще всего искали в Google компанию, выпускающую только суперкары, стала республика Нигер. Здесь в строку поиска чаще всего попадала марка Bugatti.


Ранее компания Google опубликовала статистику по частоте автомобильных поисковых запросов в США. В этом рейтинге первое место досталось Honda, второе — Mercedes-Benz, а третье — Tesla.

 
 
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Марка Toyota возглавила мировой рейтинг популярности по поисковым запросам в Google в 2016 году. "Тойоту" вбивают в строку поиска чаще всего в 74 из 193 стран, попавших в...

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