Председатель правления футбольного клуба «Крумкачы» Денис Шунто подтвердил назначение главным тренером команды украинского специалиста Владимира Пятенко.



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«Контракт с Пятенко рассчитан на один сезон. Также готовы объявить, что его ассистентом будет еще один украинский тренер Альберт Ковалев, с которым достигнута принципиальная договоренность. Завтра мы подпишем контракт и представим нового главного тренера игрокам.

Владимир Пятенко — не совсем типичный наставник. Он не делает ставку на физическую подготовку, предпочитая работу с мячом. Пятенко проповедует комбинационный футбол, которым и отличался «Металлург». Нам это подходит.

Других кандидатур практически не было. Много чего писалось, но с половиной тренеров я даже не разговаривал.

Задачи на сезон простые: футболисты должны совершенствоваться, а команда прогрессировать. А какое место и сколько очков наберем — это зависит от многих факторов и готовности соперников", — рассказал Денис Шунто SPORT.TUT.BY.

42-летний Пятенко большую часть карьеры возглавля донецкий «Металлург», с которым доходил до финала Кубка Украины. В 2013 году он также работал с армянским «Бананцом».