В Гродненской области автомобили пьяным водителям не возвращают до полной уплаты штрафа. Об этом сегодня во время итоговой пресс-конференции сообщил начальник управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома Анатолий Кевра, сообщает БЕЛТА .



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В Гродненской области по-новому начали подходить к взыскиванию штрафов с нетрезвых водителей: с середины 2016 года нарушитель не может получить назад свой автомобиль, пока полностью не уплатит сумму взыскания.

«Вынуждены были решать проблему, так как именно те водители, которые позволяли себе ездить нетрезвыми либо без прав, не всегда спешили уплачивать штраф», — отметил Анатолий Кевра. После задержания такого нарушителя его машина доставлялась на любую охраняемую штрафстоянку, откуда собственник, предъявив документы на авто, мог забрать его по первому требованию. Бывали случаи, когда нарушитель забирал машину в тот же день и вновь попадался пьяным за рулем.

Во всех районах области, в Гродно сейчас выделяются специальные стоянки, на которых изъятые у нетрезвых водителей автомобили хранятся на безвозмездной основе. «Платить за хранение такого авто нет необходимости, и именно в этом случае мы можем налагать арест на транспортные средства до уплаты штрафа», — подчеркнул Анатолий Кевра. Он отметил, что такая работа позволила увеличить взыскиваемость штрафов в этом направлении.

Также ГАИ региона совместно с другими службами начали активно работать в плане взыскиваемости штрафов с пешеходов. Эта категория нарушителей — одна из самых массовых. В Гродненской области за 2016 год пешеходы привлекались к ответственности за нарушение правил дорожного движения свыше 34 тыс. раз, но не всегда стремились оплачивать штраф.

В сельской местности, например, не редки случаи, когда накладывается арест на мобильный телефон или велосипедист нарушителя, что побуждает его быстрее оплатить штраф. Взыскиваемость штрафов в Гродненской области в 2016 году составила 56,7%.