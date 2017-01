На днях в американском Парк-Сити завершился главный фестиваль независимого кино в США Sundance. Главный приз кинофестиваля получил комедийный триллер «В этом мире я больше не чувствую себя как дома». AFISHA.TUT.BY подводит итоги фестиваля и выбирает с экспертом 5 фильмов, которые мы будем ждать.



Актриса Кристен Стюарт представила на фестивале «Сандэнс» свой фильм «Приходи поплавать». Фото: Saga Crepusculo AP

Победителя «Сандэнса» за 12,5 миллиона долларов приобрел Netflix. Фильм будет доступен на сервисе уже 24 февраля. Остальные картины будут выходить в мировой прокат в течение года. В минских кинотеатрах картины «Сандэнса» нечастые гости, но запомнить призеров все же стоит.

Секция «Игровое кино США» Главный приз жюри — «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» Приз зрительских симпатий — «Краун Хайтс» Приз за режиссуру — Элайза Хиттман, «Пляжные крысы» Специальный приз жюри за актерский дебют — Шанте Адамс, «Роксанна, Роксанна» Специальный приз жюри за режиссерский дебют — Маргарет Беттс, Novitiate Секция «Документальное кино США» Главный приз жюри — «Дина» Приз зрительских симпатий — «В поисках кораллов» Приз за режиссуру — Питер Никс, The Force Секция «Игровое кино мира» Главный приз жюри — The Nile Hilton Incident Приз зрительских симпатий — I Dream in Another Language Приз за режиссуру — Френсис Ли, God’s Own Country Секция «Документальное кино мира» Главный приз жюри — «Последние люди в Алеппо» Приз зрительских симпатий — «Джошуа: Подросток против суперсилы» Приз за режиссуру — Pascale Lamche, «Винни»

Выбрать из программы «Сандэнс» лучшее мы попросили молодого режиссера и редактора сайта о хоррор-культуре RussoRosso.ru Алексея Свирского.



Алексей Свирский

«История о призраке» / A Ghost Story (реж. Дэвид Лоури)





Неожиданно захваленное прессой кино про то, как женщина М (Руни Мара) горюет в родных интерьерах, а ее погибший муж С (Кейси Аффлек), укутанный в саван, незримо гуляет где-то рядом. Проходят дни, М мирится с потерей и переезжает жить в другой дом, но призрак С, слишком привязанный к месту и общим воспоминаниям, не может пойти вслед за любимым человеком и начинает потихоньку растворяться в эфире времени.

После удачного для себя «Сандэнса-2013» (памятная поэма «В бегах» с теми же Марой и Аффлеком и виртуозный монтаж в «Примеси») режиссер Лоури связался с «Диснеем» и не так давно под его надзором выпустил анимацию «Пит и его дракон». Тихой, размеренной и печальной «Историей о призраке», снятой за краткие сроки втайне ото всех, он возвращается в родной для себя мир американской независимой сцены, по которой явно соскучился. На моей памяти это первый случай в новейшей истории фестиваля, когда такой скромный и почти бессловесный фильм со ставкой на абстрактный рассказ собирает настолько богатую коллекцию благосклонных реакций.

«Коламбус» / Columbus (реж. Когонада)





Селекционеры секции NEXT — одного из самых любопытных отделений мировой фестивальной жизни — уже шестой год подряд выбирают бюджетные работы молодых кинематографистов, которые идут вразрез с трендами самого «Сандэнса» в виде зрительских драмеди и разношерстных историй взросления. «Коламбус» (единственный американский фильм, отобранный в основной конкурс идущего следом Роттердамского кинофестиваля) прошел несколько тише фильма Лоури, изначально, впрочем, к широким жестам не слишком и располагая.

История дружбы заезжего корейского мужчины и молодой яркой библиотекарши с туманным будущим мерно развивается на фоне модернистских архитектур небольшого городка в Индиане. Герои бродят по причудливым окрестностям и подолгу беседуют на всякие темы, отражая в них культурно-временной контекст и собственные беспокойства. Этот теплый и красивый в своей визуальной сдержанности фильм ставят рядом с трилогией Ричарда Линклейтера и отмечают его азиатский привкус, которому, к слову, есть вполне очевидное объяснение: контрибьютор журнала Sight & Sound, видеоэссеист, а теперь еще и режиссер под псевдонимом Когонада (Кого Нода — сценарист Ясудзиро Одзу), скрывающий свое настоящее имя, родился в Южной Корее, так же, как и заглавный персонаж «Коламбуса» в исполнении Джона Чо.

Killing Ground (реж. Дэмиен Пауэр)





Полуночные показы, для которых в отдельном загоне резервируют жанровые работы помрачней да постранней, в последнее время стали нормой для больших непрофильных смотров, но никогда не были сильной стороной именно «Сандэнса». Вот и в этом году на фоне документалки про одну-единственную сцену из «Психо», безделиц Стива Эллисона (музыкант Flying Lotus) и Джеффа Бэйны и антологии женских зарисовок выгодно поблескивает разве что австралийский триллер на выживание — но это, похоже, серьезная удача.

Молодая пара выезжает отдохнуть на природу, где бесхозная палатка на месте для кемпинга начинает вызывать нехорошие подозрения — и не напрасно. Бескомпромиссные ужасы про загнанных в угол жертв, выполненные на высоком формальном уровне, сегодня едва ли сыщешь, и тем ценнее любое выступление на этом поле. Свежий взгляд на расхожие тропы сам по себе, может, и не подразумевает никаких революций, но за скрупулезную работу с напряжением от людей, забредших в жанр не по случаю, можно смело отдавать полмира. IFC Midnight, крупнейший американский дистрибьютор в области хоррора, подобрал права на Killing Ground первым же делом, что только добавляет фильму веса, если ты находишься в режиме ожидания.

«Желтые птицы» / The Yellow Birds (реж. Александр Мурс)





Экранизацию романа Кевина Пауэрса про войну в Ираке от режиссера основанного на реальных событиях «Синего каприза» — холодного красивого неонуара про пару убийц, разъезжавших по востоку США со снайперской винтовкой, — на фестивале приняли не очень здорово, но тем и интересней. Рецензенты и на этот раз отмечают сильную визуальную сторону фильма Мурса (кино снималось в Марокко и получило награду основного игрового конкурса за операторскую работу), но не все из них остаются довольными едва ли не полным отсутствием контекста: нет смысла военной миссии, нет ссылок на Буша и Хусейна, есть вообще мало что — полный печали рассказ уводит всю политику в расфокус и на путаном языке флешбеков говорит, собственно, о людях — солдатах и их родных. Примерно таких вещей, зарытых в недрах программы, от «Сандэнса» и ждешь.

«В этом мире я больше не чувствую себя как дома» / I Don’t Feel at Home in this World Anymore (реж. Мэйкон Блэр)





На «Сандэнсе» решения жюри и зрителей расходятся предельно редко, но в этот раз все так и вышло: публика проголосовала за тюремную докудраму Мэтта Раскина, главный же приз отошел Мэйкону Блэру — актеру, известному по триллерам Джереми Солнье («Катастрофа», «Зеленая комната»), который сам решил начать снимать и не прогадал. Поначалу ироничный фильм о мужчине и женщине, задумавших отомстить своим недругам, ощутимо мрачнеет в течение хронометража и оборачивается тем, что сложновато описывать конкретными жанрами. Кино уже 24 февраля выпускает «Нетфликс» — для победителя главной конкурсной программы такой скорый выход к зрителю дело вообще небывалое.