Директорат хоккейной Лиги чемпионов определил восьмерку лучших голов сезона 2016/17.

В их число вошла шайба нападающего команды «Юность-Минск» Александра Когалева в ворота шведского «Векше». Она была признана лучшей среди всех голов третьего, четвертого и пятого игровых дней.

Голосование за лучшую шайбу сезона проводится по системе плей-офф. Соперники разбиты по парам: гол, который наберет большее количество голосов в четвертьфинале, выйдет в полуфинал.

На первой стадии соперником Александра Когалева стал Михаэль Вольф из команды «Ред Булл Мюнхен».

Проголосовать за белорусского нападающего можно, перейдя по следующей ссылке .

В четвертьфинале голосование продлится до 13.00 третьего февраля. Спустя пять минут стартует определение лучших шайб в полуфинале, которое завершится в 13.00 пятого февраля. А за лучший гол можно будет отдать голос до седьмого февраля. В этот день состоится финал Лиги чемпионов, шведская «Фрелунда» дома сразится с чешской «Спартой».