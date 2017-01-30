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Что смотреть в феврале: от "На 50 оттенков темнее" до "Джеки"
31.01.2017 14:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Вы же знаете поговорку "готовь сани летом"? Вот так нужно подходить и к походам в кино — чтобы успеть занимать лучшие места и выбирать для себя удобные сеансы. Фильмов в феврале интересных выйдет очень много — предлагаем вам познакомиться с афишей кинотеатров на последний зимний месяц.
"Голос монстра"
Американо-испанская фэнтези-картина о мальчике Конноре и монстре из его снов. Снял фильм "Голос монстра" испанец Хуан Антонио Байона, который числился и среди авторов сериала "Страшные сказки". Вышла ли его новая лента удачной — пока не известно, но трейлер заставляет верить в лучшее и ждать этот фильм в белорусском прокате.
"Голос монстра" выходит в прокат 2 февраля.
"Рай"
Наконец-то новый фильм Андрея Кончаловского доберется до белорусского проката — аккурат ко Дню всех влюбленных. Конечно, "Рай" — не тот фильм, который стоит смотреть особо впечатлительным, но как пример отличного кино его знать стоит. В список номинаций на "Оскар" работа Кончаловского так и не попала, но мы и без американских статуэток знаем, что лента значимая.
В кинотеатрах "Рай" будет идти с 14 февраля.
"Патерсон"
Еще одна долгожданная премьера — свежий фильм от живого классика Джима Джармуша "Патерсон". В центре сюжета его новой картины — пишущий стихи водитель автобуса и его жизнь. Джармуш предлагает нам оценить историю молодого человека и прочувствовать все вместе с ним — и у режиссера это удается.
В прокате "Патерсон" будет идти с 16 февраля.
"Зверопой"
Мульфильм от режиссера Гарта Дженнингса — того самого, который в свое время снял "Автостопом по галактике". Очередная анимация про жизнь животных — отличный шанс пойти с детьми в кино и понять, что забавные мультики последнего года вовсе не ограничиваются "Зверополисом". И приятный бонус — здесь даже поют.
"Зверопой" выходит в прокат 23 февраля.
"Джеки"
Картина о жизни Жаклин Кеннеди — первой леди США, которая столкнулась с ужасным событием: на ее глазах был убит муж. Что происходило с Жаклин в последующие часы и дни и как это было — все это попытались представить авторы "Джеки". К слову, за главную роль в драме на "Оскар" номинирована Натали Портман. И велика вероятность, что она получит премию.
В кинотеатрах "Джеки" будет идти с 23 февраля.
Одной строкой: еще фильмы
Уже в четверг 2 февраля в кинотеатрах начнут показывать драму "Пазманский дьявол", которую спродюсировал известный режиссер Мартин Скорсезе.
С 9 февраля в прокат выйдет продолжение нашумевшей эротической драмы "На пятьдесят оттенков темнее". Фильм пусть и вряд ли будет хорошим, но внимание зрителей точно привлечет.
Российская фантастическая лента о супергероях "Защитники" выйдет в прокат 23 февраля. Снял картину на сравнительно крошечный для таких фильмов бюджет Сарик Андреасян — тот самый, который недавно представлял публике "Землетрясение".
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Российский фильм про супергероев, байопик про первую леди США и новый классный мультфильм - в феврале кинотеатры обещают много интересных новинок.
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