В маленьком городке Ивье Гродненской области сейчас только и говорят о письме президенту, которое написали местные жители с просьбой исключить их, всю жизнь работающих на своих огородах и этим зарабатывающих на жизнь, из списка тунеядцев . Кстати, по статистике, таких в городке около 300 человек.





Под письмом подписалось уже более 60 человек. Как известно, по декрету № 3 от налога на тунеядство освобождаются жители сельских населенных пунктов или поселков городского типа, которые ведут личное подсобное хозяйство. Но «огородникам» в Ивье не повезло: считается, что живут они в городе, хоть и трудятся все время на земле. А раз горожане, значит, и налог должны платить.

Ивье — уникальное белорусское местечко. Несколько сотен лет здесь живут татары, которые традиционно занимаются сельским хозяйством. Традиция дошла и до наших дней — большое количество жителей города зарабатывают на жизнь огородами. И уже не только татары.

Огромные теплицы, которые занимают многие приусадебные участки, здесь уже никого не удивляют. Местные жители выращивают зелень, редис, помидоры. Сезон начинается еще в феврале, заканчивается — в ноябре. Овощи возят на рынки в Минск или отдают по оптовым ценам россиянам, которые приезжают сюда в сезон.





— Мы с огорода живем уже более 20 лет, — Татьяна сразу приглашает в дом. Аккуратный ремонт, добротная мебель, во дворе — машина. Хозяева говорят, что все заработали своим трудом, много лет трудились на своем приусадебном участке. Вспоминают, что были времена, когда получалось заработать достаточно большие деньги. Сейчас же на рынке стало больше конкуренции: Брестская область наступает на пятки. Работать стало тяжелее — возраст сказывается. А еще болезни. Татьяна достает ворох бумаг с разными диагнозами — осложнения сахарного диабета.

Замечает, что на лекарства уходит много денег, а группу инвалидности почему-то не дают.

— Говорят — не положено. Два раза в год лежу в больнице. Почки работают плохо, каждый день — инсулин, осложнения с нервной системой, глаза болят, — перечисляет свои недуги женщина, — лекарства за свой счет, витамины — тоже. И вот нам пришли две бумаги из налоговой, чтобы мы заплатили налог. Мы всю жизнь работали на земле, не отлынивали, ни у кого ничего не просили. Вырастили детей, поставили на ноги, а сейчас, оказывается, мы тунеядцы. Знаете, огород — это очень тяжелая работа. Летом встаем рано утром, ложимся поздно. Весь день на огороде — где полить, где прополоть, где подвязать.





Хозяин дома Александр добавляет, что с возрастом в огороде все сложнее работать, а заработки за последние годы существенно упали.

— На жизнь, конечно, хватает, но выплатить за двоих 40 базовых величин для нас очень накладно. Сейчас мы платим и налог на землю, и налог на недвижимость, в полном объеме оплачиваем воду и электричество, когда у нас перерасход, а он есть, потому что и насосы работают, и освещение, — говорит мужчина.

Налог в этой семье еще не заплатили. Говорят, ждут и надеются, что что-то поменяется и готовятся к новому сезону — уже надо закупать семена и подготавливать землю. В противном случае можно остаться без урожая, а значит, и без средств к существованию.

Еще один местный житель Андрей Гарон говорит, что и не против оплатить налог, но не такой, по которому он и его семья считается тунеядцами.

— Если бы нам дали какой-то официальный статус, начислили налог, то мы бы оплатили его и жили спокойно дальше, занимаясь своими участками. Получается, что, например, у ремесленников и у хоязев агроусадеб есть такой статус, а у нас нет. И все из-за того, что живем в городе, а не в сельской местности. Но в Ивье десятилетиями складывалась традиция этих огородов. С другой стороны — куда мы все пойдем работать? Мест нет, промышленности в районе как таковой нет. У многих из нас и образования никакого нет — всю жизнь на земле работали, а до этого — наши родители. Можно устроиться вахтером, но не наберется столько организаций, куда нужны дворники или сторожа. Я пробовал работать, так жене одной с огородом было очень сложно справляться.

Жанна качает головой и говорит, что огород, как маленький ребенок, за которым надо все время ухаживать и смотреть.





— Невозможно оставить на день все хозяйство и уйти на работу, потому что огород — это тоже работа. Тяжелая, изнуряющая и кропотливая. Каждый кустик подвяжи, вредителей убери, теплицы утром открой, вечером — закрой, полей, утепли. А если неурожай или какой-нибудь ветер или холод, то все — нет урожая, нет заработка. Тяжело еще в том плане, что наш статус не определен — мы не можем на развитие хозяйства взять кредит, не можем в черте города взять дополнительную землю. ИП можно оформить, но там тоже много налогов, которые с данными объемами мы не потянем.

Андрей рассказывает, что в ноябре, когда получил письмо из налоговой , ходил на прием к депутату, писал письмо и в местное Управление по труду, занятости и социальной защите, а также с женой отправили запрос в местный Совет депутатов с просьбой освободить от налога.

Даже собиралась комиссия, которая обследовала условия проживания семьи.

— Конечно, мы не производим впечатление попавших в сложные жизненные условия, ведь есть дом, обстановка, автомобиль, которому, правда, 20 лет уже. Но все это мы заработали сами и работаем от зари до зари. Вот что обидно.





Местные жители решили написать президенту:

«В связи с принятием декрета № 3 от 2 апреля 2015 года мы оказались в списках плательщиков сбора. В некоторых семьях оба супруга. Выплата сорока базовых величин на семью является очень существенной для семейного бюджета. Цены на нашу продукцию в этом году были от 0,2 до 0,8 рублей за кг. И чтобы заработать эти деньги надо вырастить и продать много товара. Еще надо пережить зиму, купить семена, перестроить парники, купить удобрения, отремонтировать технику. Многие работают на земле 10 и более лет. Некоторые люди предпенсионного возраста. Менять уклад жизни сложно. Проживание в городской черте ограничивает нас в возможности юридически оформить нашу деятельность. Мы занимаемся важной для страны работой. Вносим посильный вклад в продовольственную безопасность страны, оплачиваем налог на землю, проводим все выплаты по проверке качества овощей. При этом нам не оплачиваются больничные листы, мы не можем взять справку о доходах, взять кредит, пользоваться социальной защитой государства. При принятии декрета № 3 от 2 апреля 2015 года о нас, жителях малых городов несправедливо забыли".

Не так давно ивьевчанам пришел ответ, правда не из Администрации президента, а из Министерства труда и социальной защиты, где жителям Ивья посоветовали обратиться со своей проблемой в райисполком.

— Нам пока никаких запросов не приходило. А о том, что люди написали президенту, мы сами узнали из социальных сетей. Как только запрос придет именно нам — будем реагировать, — рассказали TUT.BY в Ивьевском райисполкоме.





В Управлении по труду, занятости и социальной защите Ивьевского районного исполнительного комитета о проблеме местных жителей-овощеводов знают:

— Так традиционно сложилось, что много жителей Ивья занимаются овощеводством. Зная об этой особенности, при подготовке данного декрета, мы просили учесть это и включить в список освобожденных от налога также ивьевчан, которые живут в городской местности, но за счет своих приусадебных хозяйств, — рассказала начальник управления Елена Горбач.





Там также отметили, что с заявлением обратился только один местный житель — Андрей Гарон.

Что касается трудоустройства жителей, которые сейчас занимаются сельскохозяйственными работами, то здесь, в регионе, также существует определенная проблема — многие из этих людей, проработав всю жизнь на земле, не имеют какого-либо специального образования, а вакансий рабочих специальностей в районе не так уж много.

Кстати, на 1 января в Ивьевском районе официально зарегистрировано 94 безработных, вакансий — 123, а занимающихся сельским хозяйством на своих приусадебных участках — около 300.