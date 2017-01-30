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Мингорисполком и застройщик рассказали, что пообещали женщине, протестовавшей на кране
Мэр Минска Андрей Шорец встретился с родственниками и бывшим супругом женщины, которая сегодня
По данным Мингорисполкома, стороны договорились отложить исполнительные действия на неделю. То есть у семьи Игнатович есть неделя до выселения и сноса. 6 февраля состоится заседание суда Центрального района города Минска, на котором будет рассмотрен вопрос в отношении второй супруги бывшего собственника, единственной зарегистрированной в данном доме.
Напомним, до недавнего времени
Компания «Тапас» утверждает, что права собственников дома не нарушены. Общая площадь трех двухкомнатных квартир составляет 151 м². А общая площадь подлежего сносу дома составляет всего 116 м². Тем не менее, от предложенной компенсации собственники отказались.
Как сообщил представитель компании «Тапас» БелаПАН, «20 января было прекращено право собственности на подлежащий сносу дом и зарегистрировано право собственности на предоставляемые в качестве компенсации три двухкомнатные квартиры. Тем не менее некоторые члены семьи уклоняются от добровольного исполнения решения суда, в связи с чем отделом принудительного исполнения Центрального района Минска в отношении Игнатовичей было возбуждено исполнительное производство о выселении и предоставлен срок для добровольного выселения из подлежащей сносу квартиры — до 30 января 2017 года. На 31 января 2017 года в случае неисполнения требований о принудительном выселении было назначено мероприятие по принудительному выселению из квартиры.
Постоянные апелляции к различным СМИ — это лишь один из способов по достижению данной цели. Однако в законодательстве Республики Беларусь прописаны четкие нормы, исходя из которых Игнатовичам и была присуждена достойная компенсация. Группа компаний «Тапас» и в дальнейшем намерена действовать исключительно в соответствии с законодательством Беларуси".
Юрист компании «Тапас» ранее объяснял TUT.BY ситуацию с выселением семьи Игнатовичей так: «На момент подачи иска их в семье было 10 человек. Поэтому мы предлагаем в качестве компенсации 151,3 м² жилых площадей или сумму в 145 тысяч 100 долларов (согласно заключению об оценке фактических убытков от 18.04.2016 от РУП „Проектный институт Белгипрозем“). Одиннадцатый человек появился в квартире на Ржавецкой в середине октября 2016 года. Игнатович Иван Иванович заключил брак с Маринчик Татьяной Ивановной в конце сентября 2016 года и зарегистрировал ее в квартире. Застройщику и суду об этом стало известно только из кассационных жалоб Игнатовичей».
По словам протестовавшей Галины Игнатович, ее зарегистрировали в квартире с бывшим мужем. То есть ей бы пришлось проживать в двухкомнатной квартире с ним и его нынешней супругой. Если 6 февраля суд решит, что новой жене Ивана Игнатовича тоже полагается некая крыша над головой, будет пересмотрена и компенсация семье. Напомним, бывшие с упруги хотят, чтобы с ними рассчитались просто деньгами, на которые они купят отдельное жилье.
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6 февраля будет суд по одному из неучтенных жильцов дома, идущего под снос.
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