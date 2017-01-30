Мэр Минска Андрей Шорец встретился с родственниками и бывшим супругом женщины, которая сегодня забралась на кран и требовала справедливой компенсации за снос своего дома в Лебяжьем. После этого женщина разрешила поднятся за ней медикам и спасателям. О чем говорили с Андреем Шорцем, Мингорисполком рассказал в своем официальном комментарии.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По данным Мингорисполкома, стороны договорились отложить исполнительные действия на неделю. То есть у семьи Игнатович есть неделя до выселения и сноса. 6 февраля состоится заседание суда Центрального района города Минска, на котором будет рассмотрен вопрос в отношении второй супруги бывшего собственника, единственной зарегистрированной в данном доме.

Напомним, до недавнего времени в доме было зарегистрировано 11 человек. По решению суда Центрального района от 1 декабря 2016 выселению подлежали 10 членов семьи Игнатович. Новую супругу (она появилась и зарегистрирвоалась в доме, пока шли судебные заседания) в своем итоговом решении суд не учел. Остальным собственникам застройщик предоставил три двухкомнатные квартиры в домах по ул. Выготской, 133, ул. Руссиянова, 46, пр. Газета Звязда.

Компания «Тапас» утверждает, что права собственников дома не нарушены. Общая площадь трех двухкомнатных квартир составляет 151 м². А общая площадь подлежего сносу дома составляет всего 116 м². Тем не менее, от предложенной компенсации собственники отказались.

Как сообщил представитель компании «Тапас» БелаПАН, «20 января было прекращено право собственности на подлежащий сносу дом и зарегистрировано право собственности на предоставляемые в качестве компенсации три двухкомнатные квартиры. Тем не менее некоторые члены семьи уклоняются от добровольного исполнения решения суда, в связи с чем отделом принудительного исполнения Центрального района Минска в отношении Игнатовичей было возбуждено исполнительное производство о выселении и предоставлен срок для добровольного выселения из подлежащей сносу квартиры — до 30 января 2017 года. На 31 января 2017 года в случае неисполнения требований о принудительном выселении было назначено мероприятие по принудительному выселению из квартиры.

Постоянные апелляции к различным СМИ — это лишь один из способов по достижению данной цели. Однако в законодательстве Республики Беларусь прописаны четкие нормы, исходя из которых Игнатовичам и была присуждена достойная компенсация. Группа компаний «Тапас» и в дальнейшем намерена действовать исключительно в соответствии с законодательством Беларуси".

Юрист компании «Тапас» ранее объяснял TUT.BY ситуацию с выселением семьи Игнатовичей так: «На момент подачи иска их в семье было 10 человек. Поэтому мы предлагаем в качестве компенсации 151,3 м² жилых площадей или сумму в 145 тысяч 100 долларов (согласно заключению об оценке фактических убытков от 18.04.2016 от РУП „Проектный институт Белгипрозем“). Одиннадцатый человек появился в квартире на Ржавецкой в середине октября 2016 года. Игнатович Иван Иванович заключил брак с Маринчик Татьяной Ивановной в конце сентября 2016 года и зарегистрировал ее в квартире. Застройщику и суду об этом стало известно только из кассационных жалоб Игнатовичей».

По словам протестовавшей Галины Игнатович, ее зарегистрировали в квартире с бывшим мужем. То есть ей бы пришлось проживать в двухкомнатной квартире с ним и его нынешней супругой. Если 6 февраля суд решит, что новой жене Ивана Игнатовича тоже полагается некая крыша над головой, будет пересмотрена и компенсация семье. Напомним, бывшие с упруги хотят, чтобы с ними рассчитались просто деньгами, на которые они купят отдельное жилье.