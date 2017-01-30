Ограбление обменника одного из банков на улице Якуба Коласа в Минске произошло утром 22 января.

"Неизвестный обратился к кассиру обменного пункта и под угрозой применения взрывного устройства завладел крупной суммой денежных средств", — рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Собеседники агентства назвали приметы подозреваемого: молодой мужчина славянской внешности, среднего телосложения, лицо вытянутое, нос длинный и прямой.

В милиции обратились с просьбой к гражданам, обладающим информацией о подозреваемым, сообщить по телефонам 8 (029) 344 76 32, 8 (029) 159 02 01 или 102.