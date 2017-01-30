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Девятовский рассказал, при каких условиях российские легкоатлеты смогут выступать за Беларусь
Председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский рассказал, при каких условиях российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях за Беларусь, сообщает
«В принципе такое возможно в случае получения гражданства. Но стандартный „карантин“, когда спортсмен не может выступать, длится два года», — рассказал Девятовский.
Таким образом, председатель БФЛА ответил на заявление депутата российской Госдумы Евгения Федорова, который предложил обратиться к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой начать обсуждение выступления легкоатлетов из России под флагом Беларуси.
Вадим Девятовский также уточнил, что существует возможность уменьшения срока «карантина», но для этого нужно решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а также согласие федерации страны, за которую спортсмен выступал до этого — в данном случае Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Напомним, что накануне Олимпийских игр российские легкоатлеты были отстранены от выступления на международных соревнованиях из-за допингового скандала. Впоследствие, некоторые спортсмены, включая прыгунью Дарью Клишина и спринтера Сергея Шубенкова, решили выступать под нейтральным флагом.
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Председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский рассказал, при каких условиях российские спортсмены смогут выступать на...
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