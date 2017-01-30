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Девятовский рассказал, при каких условиях российские легкоатлеты смогут выступать за Беларусь

31.01.2017 15:51 — Разное | Tut.by  
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Председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский рассказал, при каких условиях российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях за Беларусь, сообщает Sputnik.by со ссылкой на РИА Новости.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«В принципе такое возможно в случае получения гражданства. Но стандартный „карантин“, когда спортсмен не может выступать, длится два года», — рассказал Девятовский.

Таким образом, председатель БФЛА ответил на заявление депутата российской Госдумы Евгения Федорова, который предложил обратиться к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой начать обсуждение выступления легкоатлетов из России под флагом Беларуси.

Вадим Девятовский также уточнил, что существует возможность уменьшения срока «карантина», но для этого нужно решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а также согласие федерации страны, за которую спортсмен выступал до этого — в данном случае Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Напомним, что накануне Олимпийских игр российские легкоатлеты были отстранены от выступления на международных соревнованиях из-за допингового скандала. Впоследствие, некоторые спортсмены, включая прыгунью Дарью Клишина и спринтера Сергея Шубенкова, решили выступать под нейтральным флагом.

 
 
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Председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский рассказал, при каких условиях российские спортсмены смогут выступать на...

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