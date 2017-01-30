Подробности расследования на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Управления следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

"Следствием установлено, что 51-летняя женщина на протяжении нескольких лет завладела денежными средствами 15-ти жителей Витебска в общей сумме 11 тысяч евро и 193 тысяч долларов, а также пыталась присвоить еще 3 тысячи долларов, однако потерпевшие передумали передавать деньги в долг", — рассказала Сахарова.

Деньги витебчанка одалживала в период с 2007 по 2016 год для развития ресторанного и туристического бизнеса, однако возвращать средства не собиралась.

Кроме того, по словам представителя СК, являясь директором туристического агентства, женщина не намеревалась оказывать туристические услуги и оплачивать стоимость отдыха. Она получала деньги от граждан, однако туристические пакеты не приобретала и деньги присваивала.

"Она завладела деньгами 43-х граждан и одной организации и пыталась завладеть деньгами еще одного потерпевшего на общую сумму 95 тысяч рублей под предлогом оказания туристических услуг", — добавила представитель СК.

Также установлены факты хищения в 2016 году еще 11-ти тысяч рублей, которые туристы передали директору фирмы в качестве оплаты за услуги.

Таким образом, за несколько лет витебчанка завладела денежными средствами граждан и юридических лиц на общую сумму в 235 тысяч рублей, уточнила Сахарова.

В настоящее время обвиняемая содержится под стражей, свою вину она признала частично, от дачи показаний отказалась. Следователями наложен арест на имущество в офисе турфирмы и автомобиль. Уголовное дело направлено в суд.

Комментарий официального представителя Управления следственного комитета по Витебской области Светланы Сахаровой о расследовании уголовного дела в отношении директора витебской турфирмы, которая присваивала деньги клиентов, слушайте на радио Sputnik Беларусь.