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Директор витебской турфирмы 10 лет присваивала деньги своих клиентов

31.01.2017 16:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Подробности расследования на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Управления следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

"Следствием установлено, что 51-летняя женщина на протяжении нескольких лет завладела денежными средствами 15-ти жителей Витебска в общей сумме 11 тысяч евро и 193 тысяч долларов, а также пыталась присвоить еще 3 тысячи долларов, однако потерпевшие передумали передавать деньги в долг", — рассказала Сахарова. 

Директор витебской турфирмы 10 лет присваивала деньги своих клиентов
© Sputnik / Сергей Пушкин.
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Деньги витебчанка одалживала в период с 2007 по 2016 год для развития ресторанного и туристического бизнеса, однако возвращать средства не собиралась.

Кроме того, по словам представителя СК, являясь директором туристического агентства, женщина не намеревалась оказывать туристические услуги и оплачивать стоимость отдыха. Она получала деньги от граждан, однако туристические пакеты не приобретала и деньги присваивала.

"Она завладела деньгами 43-х граждан и одной организации и пыталась завладеть деньгами еще одного потерпевшего на общую сумму 95 тысяч рублей под предлогом оказания туристических услуг", — добавила представитель СК.

Также установлены факты хищения в 2016 году еще 11-ти тысяч рублей, которые туристы передали директору фирмы в качестве оплаты за услуги.

Таким образом, за несколько лет витебчанка завладела денежными средствами граждан и юридических лиц на общую сумму в 235 тысяч рублей, уточнила Сахарова.

В настоящее время обвиняемая содержится под стражей, свою вину она признала частично, от дачи показаний отказалась. Следователями наложен арест на имущество в офисе турфирмы и автомобиль. Уголовное дело направлено в суд.

Комментарий официального представителя Управления следственного комитета по Витебской области Светланы Сахаровой о расследовании уголовного дела в отношении директора витебской турфирмы, которая присваивала деньги клиентов, слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске завершено расследование громкого уголовного дела — директор туристического агентства брала в долг и присваивала себе деньги клиентов на общую сумму 235...

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