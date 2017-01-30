﻿ Часы в Екатеринбурге, отсчитывающие 500 дней до ЧМ-2018, сломались через сутки. 21.by
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Часы в Екатеринбурге, отсчитывающие 500 дней до ЧМ-2018, сломались через сутки

31.01.2017 16:23 — Разное | Tut.by  
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Во вторник, 31 января, сломались часы, которые установили вчера в центре Екатеринбурга для обратного отсчета дней до чемпионата мира по футболу 2018 года. Часы на Плотинке были запущены ровно за 500 дней, 30 января, сообщает «Наша Газета».


Фото: выпускающий редактор «Нового региона» Ольга Мишунина

— Встали! Нету больше никакого обратного отсчета, — написала под фото на своей страничке в Facebook выпускающий редактор «Нового региона» Ольга Мишунина.

Накануне в Екатеринбурге на церемонии запуска и установки часов побывали губернатор Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Ранее подобные часы уже были запущены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи и Казани. Оттуда пока не было информации, что они сломались.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

 
 
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Во вторник, 31 января, сломались часы, которые установили вчера в центре Екатеринбурга для обратного отсчета дней до чемпионата мира по футболу 2018 года. Часы на...

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