﻿ На МКАД водитель Peugeot, уходя от столкновения, зацепил обочину и опрокинулся. 21.by
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На МКАД водитель Peugeot, уходя от столкновения, зацепил обочину и опрокинулся

31.01.2017 16:44 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 30 января, в 19.00, на внутреннем кольце МКАД около развязки с Партизанским проспектом.


Фото: ГАИ Заводского района

— 23-летний водитель Peugeot 405 ехал по МКАД со стороны улицы Байкальской в направлении улицы Машиностроителей в третьей полосе. В районе Партизанского проспекта на путепроводе автомобили стали снижать скорость. Водитель Peugeot также начал тормозить и смещаться вправо, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем. Однако парень заехал на ледяной занос на обочине, потерял управление и допустил опрокидывание, — рассказала AUTO.TUT.BY представитель ГАИ Заводского района Татьяна Лапко.

К счастью, водитель Peugeot в аварии не пострадал. На автомобиле были установлены зимние шины.



 
 
Ссылка на источник 61
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Авария произошла 30 января, в 19.00, на внутреннем кольце МКАД около развязки с Партизанским проспектом.

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