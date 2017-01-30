Авария произошла 30 января, в 19.00, на внутреннем кольце МКАД около развязки с Партизанским проспектом.



Фото: ГАИ Заводского района

— 23-летний водитель Peugeot 405 ехал по МКАД со стороны улицы Байкальской в направлении улицы Машиностроителей в третьей полосе. В районе Партизанского проспекта на путепроводе автомобили стали снижать скорость. Водитель Peugeot также начал тормозить и смещаться вправо, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем. Однако парень заехал на ледяной занос на обочине, потерял управление и допустил опрокидывание, — рассказала AUTO.TUT.BY представитель ГАИ Заводского района Татьяна Лапко.

К счастью, водитель Peugeot в аварии не пострадал. На автомобиле были установлены зимние шины.







