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Как снимали с башенного крана протестующую минчанку

31.01.2017 17:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Утром спасателям поступил сигнал о том, что женщина средних лет забралась на башенный кран в поселке Лебяжий. На место ЧП выбыли экстренные службы для проведения переговоров с женщиной. После пары часов переговоров спасатели спустили женщину с крана.

Как снимали с башенного крана протестующую минчанку
© Sputnik Павел Лисицын
Жилищный вопрос: как должны компенсировать снос дома?

Женщина приняла решение спуститься, после того как начальник ГУВД Минска генерал-майор Александр Барсуков пообещал ей встречу с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем.

Женщина проиграла суд компании "Тапас": вместо подлежащего сносу дома на улице Ржавецкой семья хотела получить иной вид компенсации, а не предлагаемые застройщиком комплекса "Олимпик Парк" квартиры, расположенные в комплексе "Браславский", неподалеку от дома пенсионерки.

Больше видео смотрите на нашем канале Youtube.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанка, которая проиграла несколько судебных процессов по жилищному вопросу, в знак протеста забралась на башенный кран в поселке Лебяжий. Смотрите на видео, как...

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