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Как снимали с башенного крана протестующую минчанку
31.01.2017 17:46 — Разное | Sputnik Беларусь
Утром спасателям поступил сигнал о том, что
© Sputnik Павел Лисицын
Женщина приняла решение спуститься, после того как начальник ГУВД Минска генерал-майор Александр Барсуков пообещал ей встречу с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем.
Женщина проиграла суд компании "Тапас": вместо подлежащего сносу дома на улице Ржавецкой семья хотела получить иной вид компенсации, а не предлагаемые застройщиком комплекса "Олимпик Парк" квартиры, расположенные в комплексе "Браславский", неподалеку от дома пенсионерки.
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Минчанка, которая проиграла несколько судебных процессов по жилищному вопросу, в знак протеста забралась на башенный кран в поселке Лебяжий. Смотрите на видео, как...
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