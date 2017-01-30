Утром спасателям поступил сигнал о том, что женщина средних лет забралась на башенный кран в поселке Лебяжий . На место ЧП выбыли экстренные службы для проведения переговоров с женщиной. После пары часов переговоров спасатели спустили женщину с крана.



© Sputnik Павел Лисицын Жилищный вопрос: как должны компенсировать снос дома?

Женщина приняла решение спуститься, после того как начальник ГУВД Минска генерал-майор Александр Барсуков пообещал ей встречу с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем.

Женщина проиграла суд компании "Тапас": вместо подлежащего сносу дома на улице Ржавецкой семья хотела получить иной вид компенсации, а не предлагаемые застройщиком комплекса "Олимпик Парк" квартиры, расположенные в комплексе "Браславский", неподалеку от дома пенсионерки.

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