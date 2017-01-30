О возможных изменениях в Кодекс об административных правонарушениях сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования.

В Беларуси рассматривают возможность введения административной ответственности за распространение рекламных материалов о лечебных свойствах нелекарственных средств, а также за несогласование рекламы с Минздравом. Планируемые изменения в Кодекс об административных правонарушениях коснутся не только СМИ, но билбордов и соцсетей.

цитирует tvr.by начальника сектора контроля за рекламой управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Инну Гаврильчик. "Планируется, что для юридических лиц штрафы будут составлять от 40 до 200 базовых величин, для ИП, если они разместили такую ненадлежащую рекламу, - от 30 до 100 базовых величин, для физических лиц - от 10 до 50 базовых величин. Потому что те размеры штрафов, которые существуют, к сожалению, в таком сегменте как реклама лекарственных средств, видимо не очень пугают", -tvr.by начальника сектора контроля за рекламой управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ)

сообщает БЕЛТА: Как утверждает чиновница, к белорусскому опыту уже присматриваются и страны-участники ЕАЭС, где к 2018 году планируется разработать единые требования к рекламному рынку,БЕЛТА:

"Согласование рекламы лекарственных средств (с Минздравом), наверное, осуществляется только в Беларуси. Но из практики заседаний Координационного совета по рекламе стран СНГ при Федеральной монопольной службе России хочу отметить, что многие начинают присматриваться к этим нормам. И на основе наших норм разработаны рекомендации для рекламного рынка стран СНГ по тому, какой должна быть реклама лекарственных средств", - пояснила Инна Гаврильчик.