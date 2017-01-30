Белорусские эксперты считают необоснованной обеспокоенность российских коллег по поводу криминальных угроз, и поясняют, что Минск в первую очередь хочет развивать экономику, туризм и зарабатывать деньги.

"Оснований для реальной озабоченности по поводу мер нет, так как система контроля в Национальном аэропорту Минск еще более жесткая, чем при визовом режиме", — заявил в ходе видеомоста Москва — Минск на тему: "Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси: вызовы для России" эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.

В свою очередь заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что в условиях безвизового режима следует ввести дополнительный контроль со стороны российских пограничников в Национальном аэропорту Минск.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов назвал решение Минска о безвизовом въезде через национальный аэропорт "демаршем со стороны Беларуси". По его мнению, существует проблема незаконной миграции в РФ из Беларуси лиц, которые "могут угрожать ее безопасности".

Заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при президенте Республики Беларусь Сергей Кизима считает необоснованной обеспокоенность российских коллег по поводу криминальных угроз, которые могут возникнуть в связи с решением Минска о безвизовом режиме на 5 дней для граждан 80 государств.

По его словам, эта мера направленна на развитие экономики, привлечение инвестиций, валюты, развитие турима. "Цель — заработать деньги, а не создать риски", — сказал Кизима. "Наша цель, чтобы иностранцы приехали и убедились, что Беларусь безопасная, благополучная, чистая страна".