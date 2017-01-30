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В Гродно в 2017 году нарушителей парковки планируют наказывать в автоматическом режиме

31.01.2017 17:48 — Разное | Tut.by  
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Первые «письма счастья» владельцы машин-нарушителей могут получить уже в течение 2017 года. Об актуальности проблемы говорит и тот факт, что только в 2016-м количество обращений граждан по поводу нарушения правил остановки и стоянки возросло на 55%, сообщает БЕЛТА.


«Специальные приборы „ПаркРайт“, позволяющие в автоматическом режиме фиксировать нарушения правил остановки и стоянки, уже получены нами. Сейчас идет доработка программного обеспечения», — рассказал начальник управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома Анатолий Кевра.

Принцип работы прибора прост: автомобиль ГАИ с установленным в нем «ПаркРайтом» проезжает место, где остановка запрещена, при этом прибор фотографирует автомобили. Спустя 5 минут спецтранспорт возвращается, и прибор фиксирует, какие машины были на этом же месте при первом проезде. Как и в случае с датчиком контроля скорости, при нарушении выносится постановление и высылается собственнику транспортного средства. В базу данных занесены все основные и наиболее проблемные улицы города.


«Сегодня мы уже идем к тому, что в большинстве случаев нарушения будут фиксироваться в автоматическом режиме», — отметил Анатолий Кевра.

Он подчеркнул, что хорошо себя показали в этом плане комплексы фиксации нарушений скоростного режима. Например, на трассе М6, одной из самых аварийных в регионе, за счет применения подобных «радаров» удалось снизить количество ДТП, следовательно, и число погибших в авариях людей.


В 2017 году в регионе будет установлено 15 новых комплексов фиксации нарушений. Появятся новые датчики контроля скорости в самых аварийно опасных местах. Общее их количество в Гродненской области превысит четыре десятка, кроме того, продолжат работу три мобильных комплекса, которые могут быть установлены на любом участке дороги в городе или за его пределами.

 
 
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В 2017 году в регионе будет установлено 15 новых комплексов фиксации нарушений. Появятся новые датчики контроля скорости в самых аварийно опасных местах. Общее их...

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