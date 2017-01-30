﻿ Минчанку, протестовавшую на башенном кране против сноса дома, забрали из больницы. 21.by
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Минчанку, протестовавшую на башенном кране против сноса дома, забрали из больницы

31.01.2017 17:45 — Разное | Tut.by  
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Минчанка Галина Игнатович, которая 31 января взобралась на башенный кран в знак протеста против решения о несправедливой компенсации за снос ее дома, была доставлена в больницу скорой помощи. Там, по словам ее родственников, ее ждала бригада из психиатрической больницы.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Мы связались с семьей Игнатович и узнали, что происходило после того, как машина скорой помощи увезла Галину Константиновну в больницу.

— После того, как ее спустили на землю, ею занялись медики из бригады скорой медицинской помощи, — говорит Светлана Игнатович, невестка. — У нее было очень высокое давление, гипертонический криз. Врачи сделали укол, и по приезде в больницу скорой помощи измеряли еще раз давление. Оно к этому времени нормализовалось. Мы с мужем тоже поехали в больницу, чтобы передать вещи маме. Мы думали, что ее госпитализируют. Однако там мы заметили бригаду из Новинок (психиатрической больницы. — Прим. TUT.BY), поэтому из приемного покоя мы маму забрали домой. Она же ведь не сумасшедшая, угрозы для себя и для общества не представляет. А из Новинок выдернуть ее уже не получилось бы никогда.

«Это был крик души, она просто хотела быть услышанной», — повторяют родственники.

Сейчас семья из дома, подлежащего сносу, готовит надзорную жалобу. Соглашаться на условия застройщика они по-прежнему не собираются. Напомним, после переговоров с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем принято решение об отсрочке сноса дома до 6 февраля. По официальной информации Мингорисполкома, в суде будет пересмотрен и вопрос с компенсацией за снос дома.

 
 
Ссылка на источник 35
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Сыновья увидели у приемного покоя бригаду из психиатрического диспансера и решили, что лучше увезти мать домой.

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