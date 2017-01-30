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Минчанку, протестовавшую на башенном кране против сноса дома, забрали из больницы
Минчанка Галина Игнатович, которая 31 января
Мы связались с семьей Игнатович и узнали, что происходило после того, как машина скорой помощи увезла Галину Константиновну в больницу.
— После того, как ее спустили на землю, ею занялись медики из бригады скорой медицинской помощи, — говорит Светлана Игнатович, невестка. — У нее было очень высокое давление, гипертонический криз. Врачи сделали укол, и по приезде в больницу скорой помощи измеряли еще раз давление. Оно к этому времени нормализовалось. Мы с мужем тоже поехали в больницу, чтобы передать вещи маме. Мы думали, что ее госпитализируют. Однако там мы заметили бригаду из Новинок (психиатрической больницы. — Прим. TUT.BY), поэтому из приемного покоя мы маму забрали домой. Она же ведь не сумасшедшая, угрозы для себя и для общества не представляет. А из Новинок выдернуть ее уже не получилось бы никогда.
«Это был крик души, она просто хотела быть услышанной», — повторяют родственники.
Сейчас семья из
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Сыновья увидели у приемного покоя бригаду из психиатрического диспансера и решили, что лучше увезти мать домой.
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