Индекс ВВП 2016-го года - 97,4%: экономика физически сократилась на 2,6% с прошлого года. Хотя в Br-рублях выросла на 4,9%: инфляционное приращение номинала - 7,8% (индекс-дефлятор ВВП 107,8%). За 2 последних “минусовых” года ВВП реально снизился на 6,3%. А в долларовом эквиваленте падение оказалось еще большим: 16,2% к прошлому году и 38,9% к 2014-му. $-эквивалент ВВП 2016-го составил $47,5 млрд – немного больше цифры 2007-го.

В «красную» зону динамика годового ВВП вошла в 2015-м году после 19-ти лет роста вместе с экономическим кризисом в России, основанном на падении цен на нефть и западных санкциях как ответ на агрессию против Украины, что привело к падению там реальных доходов, девальвации Rr-рубля и сильному снижению, тем самым, импортоемкости внутреннего рынка, в том числе для белорусских товаров.

Однако цепной индекс ВВП за все годы государственности Беларуси показывает, исходя из данных Белстата, что с 1990-го года реальный ВВП Беларуси вырос на 187%: экономика 2016-го года больше, в денежном выражении, пикового 1990-го в 2,87 раз в сопоставимых ценах.

В текущих же ценах номинальный объем ВВП вырос за эти годы в сотни миллионов раз. В 1990-м году он составлял 43,28 млрд тогда еще советских рублей., в 2016-м – 94,32 млрд белорусских рублей.

Но за 26 лет в Беларуси было 3 деноминации, «срезавшая», в общем итоге, 8 нулей (то есть в 100 миллионов раз), так что в рублях 1990-го сегодняшний, 2016-го года, ВВП Беларуси – 9,43 квинтиллиона рублей 1990-го.

В сопоставимых же ценах, то есть без инфляционного приращения, а только реальным, физическим изменением, размер ВВП 2016-го в рублях 1990-го года составил бы, исходя из данных Белстата по годовому индексу ВВП, 80.7 млрд.

Наибольшее инфляционное приращение номинала ВВП было в 1992-95 гг., позже - в 1999-01 гг., последнее - в 2011-12 гг.

Долларовый эквивалент ВВП 2016-го - $47,5 млрд. Это уровень 9-летней давности – немного больше, чем было в 2007-м. Максимальный же $-эквивалент был в 2014-м - $77,7 млрд (раньше он был меньше, но Белстат пересчитал ВВП в связи с внедрением методологии СНС-2008, что увеличило номинальный размер ВВП в этих лет).

Особо малые значения $-эквивалента ВВП 90-х был в переходный период накопления валютной массы в стране, которая начала расти с практически нулевой суммы. Валюты было мало, ее объем в стране не обеспечивал потребности в ней, из-за чего ценность валюты была излишне высока, как и ее покупательная способность в те годы, особенно в начале 90-х.

С прошлого года $-эквивалент ВВП 2016-го снизился на 16,2%, а за 2 года – на 38,9%. Это результат как девальвации, так и глобального снижения долларовых цен, особенно на нефть, газ и металлы. Подобное было в 2009-м, но не так длительно и глубоко, а в 2011-м $-падение ВВП - результат только лишь девальвации того года при внешней ценовой стабильности.

Очень глубокой девальвацией (после дефолта в России) было обусловлено падение $-эквивалента ВВП в 1998-99 гг. А вот сильнейший, в процентах, прирост $-эквивалента в 1995-м – наоборот, резко установившейся курсовой стабильностью (на отметке 11500 Br/$) при идущей тогда гиперинфляции, которая и приращивала в те годы номинал ВВП Беларуси.

Участие $-ценового фактора падения $-эквивалента ВВП 2016-го – 86,4%: долларовая дефляция в 2016-м составила 14,0%. За 2 года – 30%.

Долларовый ВВП по паритету покупательной способности («ВВП по ППС») в 90-е годы был намного выше номинального долларового ВВП, в начале 90-х - в десятки раз, поэтому тогдашняя величина номинального $-эквивалента не может быть мерилом размера экономики 90-х при сравнении с сегодняшними годами или с другими странами, как и $-эквивалент зарплат в те годы. Однако, он был важен в отношении импорта и других внешнеэкономических связях, где важен именно реальный доллар, номинальный показатель, а не ППС.

Лишь к 2008-му году покупательная способность доллара в Беларуси окончательно выровнялась с восточноевропейской (цены на недвижимость и многие промышленные товары были даже выше) – снизилась с 90-х в разы. Но в последние 2 года она снова заметно выросла с девальвацией Br-рубля и падением долларовых цен на нефть, газ и металлы (как выше сказано, $-дефлятор ВВП за 2015-16 гг. – минус 30%).

На 2017-й год планируется снизить Br-рублевую потребительскую инфляцию до 1-значного размера, менее 10%. То есть будет сохраняться, по крайней мере, основная часть года, относительно жесткая денежно-кредитная политика, и, значит, инфляционное приращивание номинала ВВП снизится.

Годовой дефлятор ВВП, рассчитанный Белстатом, в 2016-м году составил 7,8%, в 2017-м, получается, будет меньше. И при планируемом на этот год реальном приросте в 1,7% номинальный ВВП 2017-го будет чуть более Br100 млрд, или $50-51 млрд, что больше, чем $-эквивалент 2016-го на 5-10%, и только при условии стабильного курса Br-рубля.

Одновременно стоит задача подъема $-эквивалента зарплат до $500 к концу 2017-го, при том, что в конце 2016-го он был немного больше $400, а средняя за 2016-й - $363. То есть требуется увеличение $-эквивалента ВВП на 20-25%, поскольку зарплата работников и есть составная его часть. Значит, это придется делать или включением «печатного станка» в конце года или снижением других составляющих ВВП, из которых это реально лишь в отношении валовой прибыли экономики, что увеличит и так высокое количество убыточных предприятий.