Неизвестный загрузил видеозапись с инаугурации президента США Дональда Трампа на порносайт PornHub. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Independent .

На снимке с роликом под названием «Богатый белый мужчина отымел одновременно всю страну» значится, что его посмотрели более 169 тысяч пользователей.

Вице-президент Pornhub Кори Прайс (Corey Price) отметил, что скриншот с Дональдом Трампом на PornHub — скорее шутка, а не реально существующее видео.