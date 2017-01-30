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Ролик с инаугурации Трампа обнаружили на порносайте

31.01.2017 18:10 — Разное | Tut.by  
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Неизвестный загрузил видеозапись с инаугурации президента США Дональда Трампа на порносайт PornHub. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.


Фото: Reuters

На снимке с роликом под названием «Богатый белый мужчина отымел одновременно всю страну» значится, что его посмотрели более 169 тысяч пользователей.

Вице-президент Pornhub Кори Прайс (Corey Price) отметил, что скриншот с Дональдом Трампом на PornHub — скорее шутка, а не реально существующее видео.

По информации издания, в сети распространился фальшивый скриншот страницы порносайта с выступлением Трампа. Но после появления картинки в соцсетях кто-то действительно загрузил запись инаугурации на PornHub.

В октябре 2016 года неизвестные хакеры разместили порноснимки в статье «Википедии» о демократе Хиллари Клинтон. Злоумышленники залили в материал о политике несколько фотографий обнаженных женщин и оставили послание с призывом голосовать за республиканца Трампа.

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На снимке с роликом значится, что его посмотрели более 169 тысяч пользователей.

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