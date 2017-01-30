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Российские топ-менеджеры назвали главные риски в 2017 году

31.01.2017 18:09 — Разное | Ежедневник  
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Российские топ-менеджеры назвали главные риски в 2017 году

capital.ua

Число топ-менеджеров, считающих геополитическую напряженность одним из главных факторов риска, за год выросло с 66% до 80%.

Главы российских компаний считают волатильность валютного курса, чрезмерное регулирование и геополитическую нестабильность главными угрозами для ведения бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного PwC.

Согласно исследованию, волатильность курса беспокоит 82% руководителей, чрезмерное регулирование и геополитическую нестабильность назвали 80% CEO. При этом последний показатель ниже, чем в Европе и США, где геополитическую нестабильность считают угрозой 84 и 85% респондентов, пишет Forbes.ru.

Еще одним фактором риска участники опроса в России назвали возможное повышение налогов (71%). Это цифра близка к общемировой (68%), но ниже американской (79%).

При этом среди руководителей российских компаний снизилось число тех, кто ожидает скоращения темпов роста мировой экономики (ранее было около трети, сейчас – меньше 17%).

Привлекательность российского рынка в 2016 году уменьшилась на 1 п.п., до 4%, однако в Евросоюзе этот показатель оказался значительно выше:  9% руководителей европейских компаний заявили, что хотели бы хотели бы взаимодействовать с Россией уже в ближайший год.

Говоря о том, где они хотели бы вести бизнес, участники глобального опроса назвал США (43%), Китай (33%) и Германию (17%). Ответы российских бизнесменов в целом совпали с общемировым трендом с тем лишь отличием, что на первое место они поставили КНР (40%), Соединенные штаты оказались на втором месте (36%), на третьем – также ФРГ (33%).

Подавляющее большинство руководителей в России (77%) убеждены в том, что доходы их компаний увеличатся в ближайшие 12 месяцев, в обратном уверены немногим более 20%. При этом, оценивая перспективы на три года, уверенность в росте доходов выразили 82% опрошенных.

Аналитики отмечают, что оптимизм российских CEO вырос на сравнению с предыдущим годом на 8 п.п., однако остается ниже уровня предкризисного 2013 года (88%).

PwC ежегодно проводит опросы руководителей крупнейших компаний, в исследовании в 2016 году приняли участие 1379 топ-менеджеров, в том числе 88 из России.

 
 
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Число топ-менеджеров, считающих геополитическую напряженность одним из главных факторов риска, за год выросло с 66% до 80%.

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