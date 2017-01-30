Колумнист Sputnik Елена Васильева посмотрела фильм о превратностях корпоративной культуры и предлагает выделить три часа на просмотр едва ли не лучшей картины, снятой в минувшем году.

Заявленный в жанре комедии, "Тони Эрдманн" смешон в последнюю очередь. Картину, как бы ни хотелось, нельзя назвать "критикой нравов", но только потому, что подобные костлявые формулировки вряд ли понравились бы автору фильма и подходят, скорее, для той части общества, которая в "Тони Эрдманне" критикуется вместе с нравами.

В оппозиции корпорациям — Винфрид, "знаменосец карнавальной культуры", как его назвали кинокритики, бывший музыкант, раздражающий своими несмотря-ни-на-что выдумками, отец, сын и бывший муж. Тони Эрдманна не существует — это псевдоним, придуманный самим Винфридом, отчаявшимся достучаться до дочери, застегнутой на все пуговки накрахмаленной белой рубашки корпоративной культуры, успешного бизнес-консультанта. Он надеется, что его забавные выходки помогут вернуть дочь из мира офисной культуры в мир людей.

Все события фильма действительно выливаются в карнавальное действо, которое разворачивается на территории квартиры главной героини. Только карнавал запущен задом-наперед — вместо того, чтобы надевать нелепые наряды, героиня снимает их с себя и всякому приходящему — с подарком ли, с бутылкой ли вина — объявляет о своем решении: пройдет "голая вечеринка".

"Голая вечеринка" — логичная ступень развития корпоративного социума, где добрая часть условностей свое материальное отражение находит во внешних атрибутах: увольнять — в строгом костюме-тройке, веселиться — в коктейльном платье, релаксировать в SPA-салоне — в спортивном костюме. Худшее, что может случиться с членом корпорации — не смерть ближнего и не увольнение десятка сотрудников, а пятно на рубашке перед важным заседанием.

И в этом плане карнавал для корпораций — это как постмодернизм для культуры: когда больше нечего создать, остается переосмысливать каноны, когда больше нечего надеть, остается из отчаяния раздеться. Винфрид же — единственный одетый персонаж в этом корпоративном карнавале, даже, скорее, разодетый. Потому как если карнавал требует от нас неожиданных образов, то для персонажа, всю жизнь затягивающего себя в корсет условностей, нет ничего более логичного, чем раздеться на карнавале, но для того, кто никогда не носил масок, нет ничего более разумного, чем одеться.

Фильм Марен Аде Германия уже выдвинула на "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". Это всего лишь третья картина тридцатидевятилетней Марен, но многие кинокритики называют ее едва ли не лучшим фильмом уходящего года. Фильм купили все страны, которые покупают зарубежное кино, и это очень много говорит об ожиданиях зрителя от кинематографа. Кажется, зрелищные съемки больше не нужны — в широкий прокат выходит картина об одиночестве, отчаянии, снятая без претензии на зрительскую любовь, но снискавшая ее.

Если в этом году вы еще не плакали на "Ла-ла-Ленде" , а "Красавица и чудовище" от Disney не достаточно глубока и драматична для вас, не пропустите "Тони Эрдмана". Смеяться над этой комедией точно не придется.