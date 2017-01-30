Мужская сборная Беларуси по теннису возвращается во второй по силе дивизион Кубка Дэвиса и ставит перед собой максимальные задачи. Вернется ли в таком случае Максим Мирный к выступлениям в «одиночке»? Как много времени потребуется на выход в Мировую группу? SPORT.TUT.BY рассказывает об этом и многом другом в преддверии домашнего матча с румынами.



Максим Мирный, Николай Мирный и Ярослав Шило (слева направо).

Прошлогодняя победа над датчанами в решающей стадии II Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса позволила белорусам подняться на ступень в иерархии главного турнира сборных после нескольких лет отчаянных попыток. И нынешняя встреча с румынскими теннисистами пройдет уже в рамках первого круга I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса пройдет с 3 по 5 февраля во Дворце тенниса. Она традиционно включает в себя четыре одиночных поединка (по два в первый и третий игровой день) и один парный (во второй игровой день).

Капитан белорусской дружины Владимир Волчков вызвал на предстоящий матч следующих игроков: Илья Ивашко (175-й номер в одиночном рейтинге АТР), Егор Герасимов (341 АТР), Ярослав Шило (450 АТР), Максим Мирный (25-й номер в парном рейтинге АТР). В составе не оказалось Владимира Игнатика. На прошлой неделе он выиграл турнир во французском городе Ренн, что позволило ему продвинуться в одиночном рейтинге на 42 позиции, занять 150-е место и стать первой ракеткой страны.

— «Скамейка» позволяет нам сделать выбор под конкретную задачу, — объясняет выбор Волчков.





— У нас примерно от четырех до шести игроков, которые могут заменить друг друга, — со страхом ошибиться вторит Волчкову Максим Мирный. — Селекция, которую произвел капитан, оптимальная на данный момент. Этим составом постараемся выполнить поставленную задачу. Надеюсь, что новая волна румынских игроков даст нам шанс на победу дома. Будем уговаривать наших зрителей-любителей, наши «стены», чтобы помогли нам.

— Задача-максимум — это выйти из группы, а в среднесрочной перспективе — закрепиться в I Евро-Африканской зоне, — пояснил Владимир Волчков. — Ситуация обязывает ставить высокие цели. Напомню, что наша команда, которая вошла в Мировую группу со мной и Максимом в составе, сделала это за четыре года. Сейчас мы не планируем затягивать с этим. Думаю, если нам удастся закрепиться, а игроки будут подниматься в рейтинге, то на следующий год мы будем стремиться оказаться в элите.

При этом Мирный отверг саму мысль своего участия в одиночных поединках под задачу выхода сборной в Мировую группу.

— У нас прекрасные молодые ребята, которые уже намного сильнее меня в одиночных встречах. Буду с удовольствием их поддерживать у корта, — пояснил многолетний лидер команды.





В 2017 году Максим Мирный провел три парных поединка, в которых одержал одну победу и потерпел два поражения.

— Учитывая то, что нынешний сезон у меня 21-й по счету, я удовлетворен, — подчеркивает 39-летний спортсмен. — В первом круге парного турнира на Аustralian Open удалось одержать победу над принципиальным врагом, можно так сказать. С индийцем Леандером Паесом мы играли, наверное, раз пятьдесят и каждый раз «на ногтях». Потом вместе с филиппинцем Третом Хьюи мы попали на австралийских «киборгов» Сэма Грота и Криса Гуччионе и проиграли им на тай-брейке в двух сетах. Как есть. Рад, что мне по-прежнему удается выступать на крупных турнирах и бороться с самыми сильными теннисистами мира. Когда это получалось более результативно, сейчас — менее. Делаю все, что могу.

Статистика Ильи Ивашко в текущем сезоне — это пять матчей и три поражения. На турнире в Ренне, где первенствовал Игнатик, Ивашко выбыл во втором раунде. Дела у Егора Герасимова выглядят так же, как и у Ивашко. С той лишь разницей, что Герасимов не принимал участия в квалификации на Открытом чемпионате Австралии. В профиле Ярослава Шило на сайте АТР в 2017 году обновлений не было.

Добавим, что на Ивашко и Герасимова Волчков рассчитывает в одиночных матчах, а Шило он наигрывает в паре с Мирным.





Сборная Румынии прибыла в Минск 30 января. Это Мариус Копил (129-й номер в одиночном рейтинге АТР), Адриан Унгур (313 АТР), Николай Фрунца (581 АТР), Хория Текау (18-й номер в парном рейтинге АТР). Отметим, что Текау в паре с Флорином Мерджой, который оказался вне заявки, выиграл серебро на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Андрей Павел выступит в роли капитана этого коллектива.

— Соперник на бумаге выглядит убедительно, как в паре, так и в одиночке, где у румын небольшое преимущество, если мы берем во внимание мировой рейтинг, — отметил визави Павела Волчков. — С другой стороны, Илья и Егор играли против первого и второго номеров Румынии. Готовиться к матчу нам помогает организация, которая занимается анализом соревновательной деятельности соперника. Да и вообще все, о чем просила команда, выполнено. Спасибо и ребятам, которые с радостью откликнулись на предложение сыграть за страну. Рассчитываем показать очень хороший теннис — современный, мощный.





История встреч сборных Беларуси и Румынии насчитывает один матч. В 2005 году в первом круге Мировой группы белорусы на выезде потерпели поражение со счетом 2:3. К слову, Андрей Павел обыграл тогда и Мирного, и Волчкова.

Игроки из нынешних составов двух команд играли друг с другом следующим образом. Унгур обыгрывал Герасимова. Копил и Герасимов обменялись победами. Ивашко проигрывал Копилу.

Максим Мирный хорошо знаком с еще одним представителем румынской команды. Вместе с Хорией Текау он одержал много побед, а одна главных — это чемпионский титул на Открытом чемпионате Китая в 2013 году.



Максим Мирный и Хория Текау в Пекине (2013). Фото: Reuters via TUT.BY

— Мы часто видимся с Хорией в туре, — рассказал Мирный. — В Австралии он сказал, что с нетерпением ждет приезда в Минск, где еще не был. Мы в нормальных отношениях. Надеюсь, что так будет и дальше. Как он мою, так и я его игру досконально знаю. Трудно сказать, от нас Хорией, или от наших партнеров больше будет зависеть результат в парном поединке. Нужно быть в моменте, чтобы оценивать шансы. Знаю, что нам следует придерживаться тактики, которую предложит капитан.

Расписание в матче Беларусь — Румыния 3 февраля. 10.45 — официальная церемония, два поединка в одиночном разряде

4 февраля. 13.00 — парный поединок

5 февраля. 11.00 — два поединка в одиночном разряде

2 февраля во Дворце тенниса состоится жеребьевка, которая определит очередность выхода на корт теннисистов двух команд в матче Беларусь — Румыния.